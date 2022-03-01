Tarım işçilerinin kaldığı çadırlar yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım işçilerinin kaldığı çadırlar yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tarım işçilerinin kaldığı çadırlar yandı

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerine ait 3 çadır yanarak kül oldu.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerine ait 3 çadır yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tuzla Mahallesi'nde tarım işçilerinin yaşadığı bölgedeki bir çadırda sobadan çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede 3 çadıra birden sıçradı. Çadırda yangını fark edenler kendilerini dışarı attı. Ancak alevlere teslim olan çadırlar kül oldu. Tarım işçilerinin eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Çadırın yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA

Tarım işçilerinin kaldığı çadırlar yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karataş, Yangın, Adana, Tarım, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title