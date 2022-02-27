Tarihte bugün ne oldu? 27 Şubat'ta doğan ünlüler! 27 Şubat'ta ne oldu? 27 Şubat ne günü?

27 Şubat'ta doğan ünlüler! 27 Şubat'ta ne oldu? 27 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 27 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Şubat ne günü? 27 Şubat doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...

27 ŞUBAT TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

27 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1594 - IV. Henry, Fransa kralı oldu.

1693 - İlk kadın dergisi "The Ladies' Mercury" Londra'da yayımlandı.

1844 - Dominik Cumhuriyeti, Haiti'den bağımsızlığını ilan etti.

1863 - Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.

1879 - Yapay tatlandırıcı sakarin keşfedildi.

1880 - Haydarpaşa-İzmit Demiryolu işçileri greve çıktı.

1900 - Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi (Labour Party) kuruldu.

1933 - Reichstag Yangını: Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle, Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldular.

1937 - Özel teşebbüsçe inşa edilen ilk Türk gemisi "Belkıs", Haliç'te törenle denize indirildi.

1942 - II. Dünya Savaşı: Japon İmparatorluk Donanması ile Müttefik Deniz Kuvvetleri arasında, Cava Deniz Muharebesi gerçekleşti. Muharebe, Japon zaferiyle sonuçlandı ve Hollanda Doğu Hint Adaları, Japon İmparatorluğu tarafından ele geçirildi.

1943 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletindeki bir maden ocağında patlama meydana geldi: 74 işçi öldü.

1948 - Çekoslovakya'da komünist parti yönetimi ele aldı.

1955 - Türk boksör Garbis Zaharyan, Yunan rakibi Emanuel Zambidis'i sayıyla yendi.

1963 - Dominik Cumhuriyeti'nde ilk demokratik seçimler yapıldı: Rafael Trujillo'nun diktatörlüğü sona erdi ve Juan Bosch Devlet Başkanı oldu.

1964 - Coca-Cola'nın Dünya üzerindeki 1916. fabrikası İstanbul'da açıldı. Tamamıyla yerli yatırımla kurulan şirketin sermayesi 14 milyon liraydı.

1971 - TRT bir açıklama yaparak; parasızlık nedeniyle radyo yayınlarını 18,5 saatten 8 saate indirmek zorunda kalacağını bildirdi.

1973 - MHP senatörü Kudret Bayhan, 15 yıl hapse mahkûm oldu. Bayhan, Fransa'ya uyuşturucu madde sokmaktan yargılanıyordu.

1975 - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (Töb-Der) ve çeşitli devrimci kuruluşlar tarafından, "Hayat Pahalılığı ve Faşizmi Protesto" mitingleri düzenlendi. Malatya, Tokat, Kahramanmaraş, Erzincan ve Adıyaman'daki mitingler saldırıya uğradı.

1976 - Hayali mobilya ihracatı ve vergi iadesi yolsuzluğundan sanık Yahya Demirel için tutuklama kararı verildi. Gelişen olaylar üzerine Ecevit "Demirel'in siyasi hayatta kalma hakkı yoktur" dedi.

1982 - Barış Derneği'nin 44 yöneticisi tutuklandı. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Apaydın, Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Erdal Atabek de tutuklananlar arasındaydı. Barış Derneği'nin yöneticileri gizli örgüt kurmak, yönetmek, suç sayılan fiili övmek, komünizm ve bölücülük propagandası yapmakla suçlanıyorlardı. Başkanlığını eski Büyük Elçilerden Mahmut Dikerdem'in yaptığı Barış Derneği yöneticileri tutuklu olarak yargılanacaklar.

1985 - Bazı Ege illerindeki okulların, "Devrim" olan adları değiştirildi.

1988 - Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra öldü.

1993 - İnsan Hakları Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Avukat Metin Can ve Dr. Hasan Kaya öldürülmüş olarak bulundu.

1995 - Kuzey Irak'ın Zaho kentinde bir ticaret merkezinde bomba patladı; 76 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.

1995 - Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan millî futbolcu Tanju Çolak, "suçu ihbar ettiği" gerekçesiyle Mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

1999 - Olusegun Obasanjo, Nijerya'nın seçimle işbaşına gelen ilk Devlet Başkanı oldu.

2001 - Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı.

2002 - Hindistan'da Müslümanların Hindu milliyetçileri taşıyan bir treni ateşe vermesi sonucu 60 kişi öldü.

2004 - Filipinler'de bir feribotta patlama meydana geldi: 116 kişi öldü.

2008 - İstanbul'da tersane işçileri, taşeron ve güvencesiz çalışma koşullarından dolayı art arda gelen işçi ölümleri nedeniyle, Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası'nın (LİMTER-İŞ) çağrısıyla üretimden gelen gücünü kullanarak greve çıktı. Tuzla tersaneler bölgesindeki iki günlük greve yüzde 70 katılım sağlanırken, birçok tersanede işler durdu. DİSK de Tuzla'da "Ya Sendika Ya Ölüm" sloganıyla 24 saatlik oturma grevi ile destek oldu. Grev sonrasında tersane patronları, işçilerin taleplerini kabul etti.

2010 - Şili'de 8.8 büyüklüğünde deprem oldu.

2020 - İdlib saldırısı: İdlib'te Suriye Hükûmeti tarafından Türk konvoyuna yapılan saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker yaralandı.

27 ŞUBAT'TA DOĞAN ÜNLÜLER

27 Şubatta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

272 - I. Konstantin, Konstantinopolis kentinin ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun "Büyük" lakabıyla anılan kurucusu (ö. 337)

1691 - Edward Cave, İngiliz matbaacı, editör ve yayıncı (ö. 1754)

1717 - Johann David Michaelis, Alman teolog (ö. 1791)

1807 - Henry Wadsworth Longfellow, Amerikalı şair (ö. 1882)

1846 - Franz Mehring, Alman politikacı, tarihçi ve edebiyat eleştirmeni (ö. 1919)

1847 - Ellen Terry, İngiliz sahne aktrisi (ö. 1928)

1851 - James Churchward, İngiliz asker, araştırmacı, kaşif, balık uzmanı, maden bilimcisi ve tarihçi (ö. 1936)

1863 - Joaquin Sorolla, İspanyol ressam (ö. 1923)

1867 - Irving Fisher, Amerikalı ekonomist (ö. 1947)

1873 - Lee Kohlmar, Alman film yönetmeni ve sinema oyuncusu (ö. 1946)

1881 - Sveinn Björnsson, İzlanda'nın ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1952)

1888 - Richard Kohn, Avusturyalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 1963)

1890 - Walter Krüger, Alman SS subayı (ö. 1945)

1897 - Marian Anderson, Amerikalı şarkıcı (ö. 1993)

1898 - Ömer Faruk Efendi, son Osmanlı halifesi II. Abdülmecit'in oğlu ve bir dönem Fenerbahçe Başkanı (ö. 1969)

1898 - Maryse Bastié, Fransız kadın pilot (ö. 1952)

1902 - John Steinbeck, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü, Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 1968)

1912 - Lawrence Durrell, Hindistan doğumlu İngiliz yazar (ö. 1990)

1927 - Şeref Bakşık, Türk siyasetçi (ö. 2019)

1929 - Djalma Santos, Brezilyalı eski futbolcu (ö. 2013)

1932 - Elizabeth Taylor, İngiliz-Amerikalı oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2011)

1934 - Ralph Nader, Amerikalı politikacı, tüketici hakları savunucusu ve avukat

1939 - Kenzo Takada, Japon-Fransız moda tasarımıcısı, iş adamı ve film yönetmeni (ö. 2020)

1942 - Robert H. Grubbs, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2021)

1944 - Ken Grimwood, Amerikalı yazar (ö. 2003)

1947 - İsmail Gülgeç, Türk karikatürist (ö. 2011)

1953 - Yolande Moreau, Belçikalı oyuncu

1954 - Güngör Bayrak, Türk şarkıcı ve oyuncu

1957 - Adrian Smith, İngiliz gitarist

1960 - Norman Breyfogle, Amerikalı çizgi roman sanatçısı (ö. 2018)

1962 - Adam Baldwin, Amerikalı oyuncu

1965 - Ahmet Mahmut Ünlü, Türk din adamı

1966 - Saffet Sancaklı, Türk futbolcu

1967 - Jonathan Ive, İngiliz tasarımcı

1967 - Volkan Konak, Türk sanatçı

1971 - Rozonda Thomas, Amerikalı müzisyen

1974 - Mevlüt Miraliyev, Azeri judocu

1976 - Sergey Semak, Rus futbolcu

1978 - James Beattie, İngiliz millî futbolcu ve teknik direktör

1978 - Kaha Kaladze, Gürcü siyasetçi

1980 - Chelsea Clinton, Amerikalı yazar ve küresel sağlık savunucusu

1981 - Josh Groban, Amerikalı lirik bariton

1982 - Amedy Coulibaly, Fransız suçlu (ö. 2015)

1983 - Devin Harris, Amerikan profesyonel basketbolcu

1983 - Kate Mara, Amerikalı oyuncu

1985 - Diniyar Bilyaletdinov, Rus millî futbolcu

1985 - Vladislav Kulik, Rus futbolcu

1985 - Thiago Neves, Brezilyalı futbolcu

1986 - Jonathan Moreira, Brezilyalı futbolcu

1992 - Jonjo Shelvey, İngiliz futbolcu

27 ŞUBAT'TA VEFAT EDENLER

27 Şubat'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

956 - Theofilaktos, 2 Şubat 933 ile öldüğü 956'ya kadar Rum Ortodoks patriği (d. 917)

1425 - I. Vasili, 1389-1425 arasında Moskova Büyük Prensi (d. 1371)

1644 - Zekeriyazade Yahya, Türk divan şairi ve Şeyhülislam (d. 1553)

1667 - Stanislaw Potocki, Polonyalı asilzade, kumandan ve askeri lider (d. 1589)

1706 - John Evelyn, İngiliz yazar (d. 1620)

1712 - I. Bahadır Şah, Babür İmparatorluğu'nun 7. Şahı (d. 1643)

1822 - John Borlase Warren, İngiliz Kraliyet Donanması subayı, diplomat ve politikacı (d. 1753)

1854 - Robert de Lamennais, Fransız Katolik rahip, felsefeci ve politik düşünür (d. 1782)

1887 - Aleksandr Borodin, Rus besteci ve kimyacı (d. 1833)

1892 - Louis Vuitton, Fransız bavul ve çanta üreticisi (d. 1821)

1914 - Tayyareci Fethi Bey, Türk asker ve ilk Osmanlı pilotlarından (d. 1887)

1914 - Tayyareci Sadık Bey, Türk asker ve ilk Osmanlı pilotlarından (d. ?)

1915 - Nikolay Yakovleviç Sonin, Rus matematikçi (d. 1849)

1936 - Ivan Pavlov, Rus fizyolog ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1849)

1939 - Nadejda Krupskaya, Rus devrimci ve Lenin'in eşi (d. 1869)

1947 - Cemal Nadir Güler, Türk karikatürist (d. 1902)

1959 - Hüseyin Siret Özsever, Türk şair (d. 1872)

1959 - Nikolaos Trikupis, Yunan asker (d. 1868)

1959 - Patrick O'Connell, İrlandalı futbolcu (d. 1887)

1961 - Selahattin Adil, Türk asker ve siyasetçi (d. 1882)

1966 - Gino Severini, İtalyan ressam (d. 1883)

1968 - Hertha Sponer, Alman fizikçi ve kimyager (d. 1895)

1989 - Konrad Lorenz, Avusturyalı etoloji uzmanı (d. 1903)

1992 - Samuel Ichiye Hayakawa, Kanada doğumlu Amerikalı akademisyen ve siyasetçi (d. 1906)

1993 - Lillian Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1893)

1997 - Kingsley Davis, Amerikalı toplum ve nüfus bilimci (d. 1867)

1998 - George H. Hitchings, Amerikalı hekim ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1905)

1998 - J. T. Walsh, Amerikalı oyuncu (d. 1943)

2001 - Jale İnan, Türk arkeolog (d. 1914)

2002 - Semahat Geldiay, Türk zoolog (d. 1923)

2002 - Spike Milligan, İrlanda asıllı İngiliz komedyen, yazar, müzisyen, şair, oyun yazarı, asker ve aktör (d. 1918)

2006 - ?Robert Lee Scott, Jr.??, Amerikalı general ve yazar (?d. 1908)

2006 - Milton Katims, Amerikalı viyolacı ve orkestra şefi (d. 1909)

2007 - Bernd von Freytag Loringhoven, II. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunda subaydı ve daha sonra Alman Federal Silahlı Kuvvetleri olan Bundeswehr'e atandı (d. 1914)

2008 - Ivan Rebroff, Alman şarkıcı, opera ve sahne sanatçısı (d. 1931)

2011 - Necmettin Erbakan, Türk siyasetçi (d. 1926)

2011 - Amparo Muñoz, İspanyol aktris (d. 1954)

2011 - Moacyr Scliar, Brezilyalı yazar ve doktor (d. 1937)

2012 - Armand Penverne, Fransız millî futbolcu (d. 1926)

2013 - Van Cliburn, Amerikalı piyanist (d. 1934)

2013 - Ramon Dekkers, Hollandalı kickbokscu (d. 1969)

2013 - Dale Robertson, Amerikalı oyuncu (d. 1923)

2013 - Adolfo Zaldívar, Şilili politikacı (d. 1943)

2014 - Aaron Allston, Amerikalı yazar ve oyun programcısı (d. 1960)

2014 - Huber Matos, Kübalı devrimci (d. 1918)

2015 - Mihaylo Çeçetov, Ukraynalı bürokrat ve siyasetçi (d. 1953)

2015 - Boris Nemtsov, Rus muhalif lider politikacı (d. 1959)

2015 - Leonard Nimoy, Amerikalı oyuncu, yönetmen, müzisyen ve fotoğrafçı (d. 1931)

2015 - Natalia Revuelta Clews, Kübalı sosyaelit (d. 1925)

2016 - Rajesh Pillai, Hint film yönetmeni (d. 1974)

2016 - Farajollah Salahshoor, İranlı film yönetmeni (d. 1952)

2018 - Joseph Bagobiri, Nijeryalı Roma Katolik piskopos (d. 1957)

2018 - Luciano Benjamín Menéndez, Arjantinli eski general (d. 1927)

2018 - Quini, İspanyol millî futbolcu (d. 1949)

2019 - Rabindra Prasad Adhikari, Nepalli siyasetçi ve bakan (d. 1969)

2019 - France-Albert René, Seyşelli siyasetçi (d. 1935)

2020 - R. D. Call, Amerikalı aktör (d. 1950)

2020 - Samvel Karapetyan, Ermeni tarihçi, araştırmacı, yazar ve ortaçağ mimarisi uzmanı (d. 1961)

2020 - Valdir Espinosa, Brezilyalı eski futbolcu (d. 1947)

2020 - Hadi Hosroşahi, İranlı din görevlisi ve diplomat (d. 1939)

2020 - Braian Toledo, Arjantinli cirit atıcısı (d. 1993)

2020 - Alki Zei, Yunan romancı ve çocuk kitapları yazarı (d. 1925)

2021 - Ng Man-tat, Çinli-Hong Konglu oyuncu (d. 1952)

2021 - Erica Watson, Amerikalı aktris, senarist ve stand-up komedyen (d. 1973)

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