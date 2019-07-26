Tarihte bugün 27 Temmuz: Tercüman-ı Hakikat gazetesi kuruldu

Her gün dünyanın çeşitli yerinde bir gelişme yaşanıyor. 27 Temmuz günü ise Osmanlı''nın en önemli gazetelerinden Tercüman-ı Hakikat yayın hayatına başladı. 27 Temmuz tarihte bugün neler yaşandı? Tercüman-ı Hakikat önemi nedir?

EĞİTİM KURUMU GİBİ İŞLEDİ

II. Abdülhamit döneminde yayınlanan en önemli gazete Tercüman-i Hakikat, yazar Ahmet Mithat Efendi tarafından kuruldu. Halka okuma alışkanlığı kazandırma ve eğitme amacını güden ansiklopedik bir gazete olan Tercüman-ı Hakikat, Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerindendir.Kurucusu Mehmed Cevdet diye bilinse de gazeteyi kurup yöneten Ahmet Mithat''tır. İlk nüshası 27 Haziran 1878''de yayınlanan gazete 34 yıl kesintisiz devam etti ve son sayısını 12 Ocak 1924 tarihinde çıkarttı. Kuruluş sürecinde Vahid, İbrahim, Manas ve Mehmed Ali Bey gibi isimler yer aldı. Siyasi iradeyle (II. Abdülhamid dönemi) örtüşen gazeteye maddi ve manevi destekte gecikmedi. Bunun yanında zamanın genç kalemlerine kapı açan gazete, onların gelişmesine yardımcı oldu. Bu ocağın eğitiminden geçenler arasında Ahmed Rasim, İkdamcı Ahmed Cevdet ile Hüseyin Rahmi Gürpınar bulunuyor. Bununla birlikte Halide Edip Adıvar ile Nigâr Hanım gibi önemli kadın figürler de gazetede yazı yazdı.

SANATSAL AKIMLARI HALKA AKTARDI

İçeriklerinde Batı dünyasında bilim, fen ve sanayi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgiler aktaran gazete romantizm, natüralizm, realizm gibi sanat akımlarından aktarımlar yaptı. Zamanın siyasi şartlarının etkisiyle kendi politikasından uzaklaşan gazete, 1908 inkılabıyla oluşan ortamda tarafsız görünmesine rağmen İttihat ve Terakki karşıtı bir politika izledi ve bu partinin yandaşlarıyla şiddetli tartışmalara girdi. Tartışmalar gazetenin itibarını sarstı. Ahmet Mithat''ın ölümünü izleyen yıllarda el değiştirip Ağaoğlu Ahmet''in başyazarlığında İttihat ve Terakki''yi destekleyen bir çizgide devam etti. Cumhuriyet''in ilânından sonra bir süre daha çıkarak 1924 yılı Ocak ayında kapandı.

TARİHTE BUGÜN

1693 İlk kadın dergisi "The Ladies'' Mercury" Londra''da yayımlandı.

1869 ABD''li devrimci ve kadın hakları savunucusu Emma Goldman doğdu.

1872 ABD''nin ülke çapında tanınan ilk siyah profesyonel yazarı Paul Laurence Dunbar doğdu.

1876 İngiliz gazeteci Harriet Martineau öldü.

1878 Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi "Tercüman-ı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.

1905 Kurtlu yemeğe karşı çıkan tayfaların kurşuna dizilmesini önlemek isteyen Rus Savaş gemisi Potemkin''in mürettebatı Karadeniz''de ayaklanıp gemiyi Odessa''ya doğru yönlendirdi. Birinci Rus devrimin ilk ayaklanması Odessa''da başladı.

1916Hicaz, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu''ndan ayrıldı.

1917Yunanistan, İtilaf Devletleri''ne katıldı.

1938 Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.

1946 Müttefikler, On iki Adanın Yunanistan''a verilmesini kararlaştırdı.

1950 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler üyelerine Güney Kore''ye yardım çağrısında bulundu.

1954 İlk nükleer santral Rusya''da Moskova''nın 55 mil uzağında Obninsk''te açıldı.

1954 Guatemala''da CIA''nın desteklediği darbeyle halkın seçtiği hükümet devrildi.

1964 20-21 Mayıs darbe girişimi hükümlülerinden Fethi Gürcan idam edildi.

1964 Kıbrıs Rum hükümeti 15 yaşından büyük Türklerin adaya girişini yasakladı.

1967Dünyanın ilk bankamatiği Enfield-Londra''da hizmete girdi.

1969 Kocamustafapaşa''da evinin balkonuna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bayrağı asan Hatice Göker gözaltına alındı. 67 yaşındaki Hatice Göker''in Amerika Birleşik Devletleri başkonsolosluğunda çamaşırcı olarak çalıştığı ve Sovyet bayrağını tanımadığı ortaya çıktı.

1978 Anayasa Mahkemesi''ne bomba atıldı; Benzin yokluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

1979 Ağrı valisi iş verimini azalttığı gerekçesiyle resmi dairelerde çay içmeyi yasakladı.

1979Muhammet Ali, boksu bıraktığını açıkladı.

1980 Adana Cezaevi''nden bir grup tutuklu tünel yoluyla firar etmeye çalıştı. Güvenlik kuvvetleri ateş açtı; 4 tutuklu öldü.

1984 Askerlik süresi 20 aydan 18 aya indi.

1987 Gaziantep Üniversitesi 27 Haziran 1987''de kuruldu. Üniversitenin bünyesinde 6 Fakülte, 4 yüksekokul, 3 enstitü ve 1 konservatuar bulunuyor. Türkiye''de üniversitelerin sayısı 28''e yükseldi.

1987Cem Karaca 27 Haziran 1987''de dönemin Başbakanı Turgut Özal''ın desteğiyle yurda döndü.

2000 AB Genel Sekreterliği kurulmasına ilişkin yasa TBMM Genel kurulu''nda kabul edildi. Sekreterlik, AB''ye üyelik sürecindeki çalışmalarda uyum ve eşgüdüm sağlayacak. Başbakanlığa bağlı olacak.

2001 Kürt Araştırmaları Merkezi''nin "Kürdistan Tarihi" adlı kitabı İstanbul 2 Nolu DGM tarafından toplatıldı. Kitap Avesta Yayınları''nca yayımlanmıştı.

2002 Arjantin''de başkent Buenos Aires''de hükümeti protesto eden 2 bin gösterici köprü işgal etti. Polis plastik mermi atan silahla müdahale etti; 2 genç öldü, yüzlerce gösterici gözaltına alındı.

2002 İspanya''da iki ETA üyesi, iki yıl önce Sosyalist Parti liderlerinden Fernando Buesa ile Jorge Diez''in öldürüldüğü suikasttan suçlu bulunarak yüz yıldan fazla hapse mahkum edildiler.

2003 Yunanistan''da Abdullah Öcalan''ın ülkeye yasadışı yollardan sokulmasından sanık 12 kişi hakkındaki dava sonuçlandı; tüm sanıklar beraat etti.

2005 Irak''ın işgaline karşı dünyadaki 20 farklı kentte oturumlar düzenleyen Irak Dünya Mahkemesi (WTI), son karar toplantısını İstanbul''da yaptı. Kararını açıkladı: İşgale son verilsin, Irak halkına tazminat ödensin, savaşta kar eden şirketler boykot edilsin.

2006 Şemdinli iddianamesi yüzünden meslekten atılan savcı Ferhat Sarıkaya''nın itirazı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu''nda reddedildi. Sarıkaya''nın başka itiraz hakkı yok.

2007 Tony Blair, Birleşik Krallık başbakanı, 1997''den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldı.

2007 Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev idam cezasının kaldırılmasını öngören kanunu onayladı.

2007 Yeni keşfedilmiş bir asteroid olan 2011MD, Türkiye saatiyle 20.00 sıralarında Dünya''nın sadece 12 bin km yakınından geçti.

2008 İstanbul Güngören, Güven Mahallesi''deki, Kınalı Caddes] üzerinde bulunan Menderes Çıkmazı''nda saat 22:00 civarında 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı.

2011 Kamboçya''da 1975-79 arasında iktidarı elinde bulunduran ve nüfusun dörtte birinin ölümüne neden olan Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kmer''lerin hala hayatta olan dört yöneticisi 32 yıl sonra yargılanmaya başladı

2012 Suriye Devlet Başkanı Beşar El Esad iktidarına karşı ayaklanmaların başlamasından yaklaşık bir buçuk sene sonra ülkesinin "savaş halinde" olduğu açıklamasını yaptı.

2012 Londra''da Olimpiyatların açılış töreni yapıldı.