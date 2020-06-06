Tarihi Kızıl Meydan'da kitap fuarı
Kitap fuarından detaylar Alınan önlemlerden detaylar Tarihi Kızıl Meydan'da kitap fuarı MOSKOVA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının devam ettiği Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi Kızıl Meydan'da kitap fuarı açıldı.
06.06.2020 20:50 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:54
Kitap fuarından detaylar
Alınan önlemlerden detaylar Tarihi Kızıl Meydan'da kitap fuarı
MOSKOVA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının devam ettiği Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi Kızıl Meydan'da kitap fuarı açıldı. Güvenilik önlemleri ve sınırlı ziyaretçilerle kapılarını açan fuarda fiziki mesafe, medikal maske ve eldiven kuralı uygulandı. Fuarda açılan reyonlar ve katılım alanlarının sık sık dezenfekte ekipleri ile hijyeni sağlandı.
Kaynak: AA