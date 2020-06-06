Tarihi Kızıl Meydan'da kitap fuarı Kitap fuarından detaylar Alınan önlemlerden detaylar Tarihi Kızıl Meydan'da kitap fuarı MOSKOVA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının devam ettiği Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi Kızıl Meydan'da kitap fuarı açıldı.

Kitap fuarından detaylar

Alınan önlemlerden detaylar Tarihi Kızıl Meydan'da kitap fuarı

MOSKOVA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının devam ettiği Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi Kızıl Meydan'da kitap fuarı açıldı. Güvenilik önlemleri ve sınırlı ziyaretçilerle kapılarını açan fuarda fiziki mesafe, medikal maske ve eldiven kuralı uygulandı. Fuarda açılan reyonlar ve katılım alanlarının sık sık dezenfekte ekipleri ile hijyeni sağlandı.

Kaynak: AA