Tarihi Hoca Ömer Camisi yeniden inşa ediliyor
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Tarihi Hoca Ömer Camisi yeniden inşa ediliyor

Tarihi Hoca Ömer Camisi yeniden inşa ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

2017 yılında Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem başta olmak üzere tarihi süreç içerisinde çeşitli hasarlar alan ve geçtiğimiz günlerde yıkılan tarihi Hoca Ömer Camisi yeniden inşa edilecek.

2017 yılında Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem başta olmak üzere tarihi süreç içerisinde çeşitli hasarlar alan ve geçtiğimiz günlerde yıkılan tarihi Hoca Ömer Camisi yeniden inşa edilecek.

Adıyamanlı hayırsever Nevzat Balta ve çocukları tarafından yapımı üstlenerek yeniden inşa edilecek olan Hoca Ömer Camisi inşaatı için protokol imzalandı.

Yeni bir proje ile aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilecek Hoca Ömer Camisi için valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar ve hayırsever Nevzat Balta arasından protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı'da hazır bulundu.

İmzalanan protokol ile Hoca Ömer Camisinin 1 yılda bitirilerek ibadete açılması öngörülüyor.

Hoca Ömer Caminin yapımını üstlenen hayırsever Nevzat Balta'ya ve çocuklarına teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün yine bir hayır işi için Vakıflar Genel Müdürlüğünün uhdesinde olan Hoca Ömer Camisinin yeniden yapılması için hayırseverimiz Hacı Nevzat Balta ile birlikte protokol imzalayacağız. Hayırsever işadamımız Nevzat Balta daha öncede ilimiz merkez Cumhuriyet Mahallesinde rahmetli ağabeyi Hacı Bekir Balta adına bir cami yaptırmıştı. Allah kendilerinden razı olsun. Bilindiği gibi ilimiz merkezdeki Hoca Ömer Camisi şehrimizin tarihi ve manevi bir değeriydi. Şehrimizin bu tarihi değerine sahip çıkarak yeniden ayağa kaldıracakları için hayırseverimiz Nevzat Balta'ya ve çocuklarına çok teşekkür ediyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.

Allah hayrını kabul etsin ve hayırseverlerimizin de sayısını artırsın. Elbette devletimiz kadirdir yatırımlarını yapar ancak devlet-millet işbirliği ile yapılan işler çok daha kıymetli ve değerlidir. Buradan tüm hayırseverlerimize ve özellikle maddi gücü yerinde olan vatandaşlarımızdan cami, okul, sağlık ocağı ve insanın hayır defterinin kapanmamasına yol açan hayırlar yapmasını diliyorum. Adıyaman Valisi olarak tekrar hayırseverimize ve çocuklarına çok teşekkür ediyorum. Allah bu tür hayırseverlerimizin sayısını artırsın. Bugün protokolünü imzaladığımız camimizin açılışını da inşallah hep birlikte ibadete açarız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Mahmut Çuhadar ve hayırsever Nevzat Balta arasından caminin inşaat protokolü imzalandı. - ADIYAMAN

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Tarihi Hoca Ömer Camisi yeniden inşa ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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