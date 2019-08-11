Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını

11.08.2019 07:56

Çanakkale'de bulunan tarihi Gelibolu yarımadasında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın hızıyla yayılan alevlere müdahale 250 kişilik ekiple ediliyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyüne yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan arazide saat 22.30 sularında ufak çaplı olarak başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Çanakkale İskelesinden feribotlar aracılığı ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerde bulunan itfaiye ekipleri de bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına eşlik ediyor. Gece koşulları sebebiyle helikopterler ile müdahale edilemeyen yangın söndürme çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da destek verilmeye başlandı.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına helikopterlerin yanı sıra 20 araç, 72 arazöz ve 250 personel aralıksız olarak devam ediyor. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. de feribotları ile ek seferler düzenleyerek çalışmalara destek veriyor.

Öte yandan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da havanın aydınlanması ile birlikte yangın mahaline giderek incelemelerde bulundu.

Behramlı Köyü halkı da yangını meraklı gözlerle takip ediyor. Büyüyen yangın bölgede paniğe neden olurken, köylüler yaşadıkları endişeyi dile getirdiler.

TARİHİ TOPLARIN PATLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan sosyal medyada yangın sebebiyle toprak altında kalan tarihi topların patladığı yönünde bilgilerin dolaşması üzerine yetkililerden konuyla ilgili alınan bilgilerde patlayan malzemelerin top değil domuzları korkutmak için kullanılan tüpler olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, yangına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda yangın devam ediyor. Ormanlık alanda yerler kuru. İki yerleşim birimimiz var. Oralara yaklaşmasın diye arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Geniş alanda fazla bir şey yapılamıyor. Gündüz helikopterle müdahalede kesin sonuç alacağız. Şu anda büyük risk gözükmüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarın kesilmesi bekleniyor. Yangın bayağı büyük bir alanı kapsıyor. Bu noktada tahminim, orası engebeli bir alan. İniş ve çıkışlar var. Tahminimce 200 hektar civarında bir alandan bahsedebiliriz diye düşünüyorum."

"Şu anda yerleşim alanları kontrol altında. Yangın sirayet ederse hemen müdahale edilebilecek. Yangın rüzgarla yerleşim alanlarının dışına kayıyor. Bu olumlu bir gelişme. Tamamen itfaiye araçlarıyla, orman ve belediyenin itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor. Belediye araçları su takviyesi yapılıyor. Yerleşim alanlarına yangın sıçramasın diye oralarda belediye araçları konuşlanmış durumda. Yangın rüzgar istikameti itibarıyla yerleşim alanlarını etkilemeyecek gibi gözüküyor. Umarım aynı yönde gider. Yangının şu anda gözle kontrolü çok zor. Ancak alevi takip edebiliyorsunuz. Şu anda temennimiz açık alanda gelip yangının orada kontrol altına alınabilmesi. Balıkesir'den takviye araçlar geliyor. Her ihtimale karşı."