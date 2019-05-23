Markette Bozuk Kaymak Kavgası Kameraya Yansıdı
İstanbul'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek görevliyle tartıştı. Kavgaya dönüşen ve kadın kasiyerin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu'nda 'tarihi geçmiş kaymak' nedeniyle çıkan kavgada market çalışanı elinden yaralandı.
TARİHİ GEÇMİŞ KAYMAĞI İADE ETMEK İSTEDİ
Beyoğlu, Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kadın dün cadde üzerindeki markete gelerek kaymak aldı. Fakat kaymağın son kullanma tarihinin geçtiği gören kadın ürünü iade etmek istedi. Kaymağı iade etmek isteyen kadının market çalışanları tarafından geri çevrildiği iddia edildi.
Bunun üzerine kadın ve eşi bugün öğle saatlerinde markete gelerek çalışanlarla tartışmaya başladı.
YAŞANAN O ANLAR MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Tartışmanın büyümesi üzerine kaymak alan kadının eşi market çalışanlarını darp etmeye başladı. Kavgayı ayırmak için araya giren Ayşe A. kargaşa esnasında elinden hafif şekilde bıçakla yaralandı. Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Market çalışanının elinden yaralandığını gören karı koca ise paniğe kapılarak olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. Elinden hafif şekilde yaralanan Ayşe A. ise tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Mağara adamından hallice kocasını alıp kavgaya gitmek. . . Adamın da ani (korkak) yumruk vurması. . . Ortamlarda kasiyer dövdüm, delikanlıyım dersin. Garibana denk geliyor hep böyle mağara adamları, ah bir bize denk gelmiyor kiCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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2000 lira maaşı olan biri kaymağa 10 tl verdiyse maaşının 200 de birini harcamış oluyor. Bir kaymak için adam mı dövülür demeyin koca market zinciri bir kaymağamı kaldı deyin. Adam haklı 10 liralık şey için mahkemeye tüketici hakem heyetine mi gidecek vurmuş yumru almış hakkını bravo abim benimCevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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Haklıyken haksız duruma düşmüş. Bu tür barbar ve cahil halk en ufak bir tepkimede reaksiyon gösteren birer manyakCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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kocaman adam bir kaymak icin insan mi dovulur aypi be ustelik ramazanda. hakliysan haklisin, ama simci haksizdir kim ne derse desin.Cevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır
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medenice konuşmak bir yetenektir bunu kimse yapamıyor tatlı dille söylemek rica etmek vsCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır