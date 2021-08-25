Tarihi eser operasyonuna 6 gözaltı
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Tarihi eser operasyonuna 6 gözaltı

Tarihi eser operasyonuna 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel

BATMAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, altın, gümüş ve bronz sikkelerin de olduğu 715 tarihi obje ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

BATMAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, altın, gümüş ve bronz sikkelerin de olduğu 715 tarihi obje ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliği taşıyan 159 altın, 85 gümüş ve 407 bronz sikke ile 23 yüzük, 17 obje, 14 ok ucu, 7 metal heykel, 1 metal tabla, 1 kama, 1 kolye ucu olmak üzere toplam 715 parça ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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