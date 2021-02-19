Tarihçi Kemal Karpat vefatının ikinci yılında anıldı

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, vefatının ikinci yılında Fatih'teki mezarı başında törenle anıldı.

Prof. Dr. Karpat için İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Fatih Camisi haziresinde düzenlenen anma programına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Karpat'ın sevenleri katıldı.

Erbaş'ın cuma namazını kıldırmasının ardından başlayan programda, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı Kur'an-ı Kerim okudu. Program, Prof. Dr. Erbaş'ın, Karpat için dua etmesinin ardından sona erdi.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, Karpat gibi, Türk kültürüne, tarihine ve medeniyete hizmet eden, değerli insanları çeşitli vesilelerle andıklarını dile getirdi.

Yılmaz, "Prof. Dr. Kemal Karpat, Türk tarihçiliğinin yaşadığımız yüzyılda yetiştirdiği çok önemli ve önde gelen isimlerinden birisidir. Hem tarihimizi hem de tarihçiliğimizi, ABD başta olmak üzere dünyada başarıyla temsil etmiş, önemli eserlere imza atmıştır. Karpat, tarihimizin öğrenilmesine akademik dünyada temsiline ve araştırmaların daha sağlıklı ele alınmasında çok önemli katkılarda bulunmuştur." diye konuştu.

Karpat'ın çok geniş bir alanda çalışmalar yaptığını ifade eden Coşkun Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarihi aynı zamanda geçmiş zaman tecrübesi olarak ele alırken, yaşadığımız zamanın şekillenmesinde ve geleceğin planlamasında önemli bir referans kaynağı olarak ele alınmasında da önemli bir rol oynamıştır. Kemal Karpat, Halil İnalcık, Semavi Eyice, Fuat Sezgin gibi hocaların kabirlerinin yapımında yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız, hayatlarında verdiği değeri vefatından sonra da göstermiştir. Devletimiz, bu değerli bilim insanlarının Cumhurbaşkanlığı düzeyinde kıymetini bilerek onların en iyi şekilde yaşarken hizmet etmelerini, vefatlarından sonra kıymetlerinin bilinmesine büyük önem veriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici