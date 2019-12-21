: Taner Ölmez, hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı: Evimizde sabahtan akşama kadar sürekli türkü dinlenirdi

21.12.2019 23:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:16

FOX TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da 'Doktor Ali Vefa' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Taner Ölmez, hakkında bilinmeyenleri ilk kez açıkladı. Dizide otizmli bir doktoru canlandıran Ölmez, aynı zamanda Barabar grubunun da solisti.

"EVİMİZDE TÜRKÜ HER ZAMAN OKUNURDU"

Tuncelili olduğunu ve Alevi bir aileden geldiği için evlerinde her zaman türkü okuduklarını söyleyen Taner Ölmez, "Salonda ayrı, mutfakta ayrı radyo çalar, sabahtan akşama kadar türkü dinlenirdi. Aile toplanınca birlikte türküler söylerdik ve ben hâlâ söylüyorum" şeklinde konuştu.

"BU FARKLILIĞI FARK EDİP KABUL ETMEK GEREKİYOR"

Başarılı oyuncu otizmli ailelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Türkiye'de otizmli sayısı çok. Aileler 'Bizim çocuk biraz şey' diyor, 'Ne!' diyorsun, 'Büyüğü iyi de küçüğü biraz şey' diye devam ediyor. Onun 'şey' dediği, otizmli bir çocuk. Yakın bir dostumuzun çocuğu otizmli ama aile bunu bir türlü kabul edemiyor. Oysa bu farklılığı fark edip kabul etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"EN ZOR KISMI HAZIRLIK AŞAMASIYDI"

Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuşan Ölmez, dizinin hazırlık aşamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"En zor kısmı hazırlık aşamasıydı. Otizmli çocuklarla, aileleriyle tanıştım, evlerine girdim. Çoğunlukla konuşmadan bir köşede oturdum, rahatsız olmasınlar diye göz teması bile kurmadım. Çocukların yanında bir bitki gibi durdum. Asıl anne babaların durumu önemli. Kelimeler yetersiz kalıyor, gözler, bakışlar her şeyi anlatıyor. O bakışlarda yaşadıklarını görüyorsun, hüznü görüyorsun."

"OTİZMLİ AİLELER ÇOK GÜZEL VE ÖZEL İNSANLAR"

Türkiye'de otizmli sayısının çok olduğunu belirten Ölmez, "Aileler 'Bizim çocuk biraz şey' diyor, 'Ne!' diyorsun, 'Büyüğü iyi de küçüğü biraz şey' diye devam ediyor. Onun 'şey' dediği, otizmli bir çocuk. Yakın bir dostumuzun çocuğu otizmli ama aile bunu bir türlü kabul edemiyor. Oysa bu farklılığı fark edip kabul etmek gerekiyor" diyen sanatçı kamuoyuna da çağrıda bulundu:"Düzelmeleri, iyileşmeleri imkansız değil. İğne ucu kadar bir ışık vardır, umut vardır. Kimilerinin o minik umut ışığı bulunabiliyor, kimilerinin bulunamıyor. O bulunan minik ışığı büyütmek çok zor bir süreç ama imkansız değil.Otizmli aileler çok özel ve güzel insanlar. Onların bana dertlerini ayrı ayrı anlatmalarına gerek yok, gözlerinden anlıyorum her şeyi. Ekranda Ali Vefa'yı oynamaya başladıktan sonra omuzlarıma büyük bir sorumluluk bindi. Bunu bilsinler. İliklerime kadar yaşıyorum onları. Az önce anlattığım o iğne ucu kadar olan ışığın peşini bırakmasınlar, bulsunlar o ışığı ve mücadeleyi asla bırakmasınlar. O ışık o çocukların ne kadar özel olduklarını çıkaracak ortaya." ifadelerini kullandı.

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