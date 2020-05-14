Tan Taşçı konserlerini dijital hayata taşıdı Tan Taşçı kariyerinin 15. yılında ilkini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği "Söz&Müzik: Tan Taşçı" konser serisinin kayıtlarını Youtube kanalında yayınlamaya başladı

Kanala BGM konserinden yüklenen ilk performans Tan Taşçı'nın ilk albümündeki hitlerinden "Rica Ederim" oldu.& ;

Her yıl Kasım ayında gerçekleştirdiği Bostancı Gösteri Merkezi konserlerinde rekor sayıda izleyici ile buluşan Taşçı, şimdi de bu konserlerini dijital hayata taşıyor.& ;





SEVENLERİNİ ÇOK ÖZLEDİ

Tan Taşçı, "Geçtiğimiz yıl, kariyerimin 15. yılı için özel olarak yalnızca kendime ait şarkıları seslendirdiğim "Söz & Müzik: Tan Taşçı" konserlerinin ilkini 16 Kasım 2019'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirmiştik. Pandemi yüzünden seriye ara vermek zorunda kaldık, umarım yakın zamanda yeniden hep beraber şarkılar söyleyeceğiz." diyerek seyircisine, sahneye özlemini de dile getirdi.& ;



