Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılacağı iddiası
Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 17 Mayıs'a kadar uygulanması planlanan tam kapanma sürecinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kapsayacak şekilde uzatılacağı iddiası gündeme gelmişti. Katıldığı bir programda iddialara yönelik açıklamada bulunana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzamasıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV'de, Belkıs Kılıçkaya moderatörlüğünde, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtladı.
MERAK EDİLEN SORU YANIT BULDU
Programda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği sorusu da yanıt bulmuş oldu.
''BÖYLE BİR DEĞERLENDİRME YOK''
Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda herhangi bir değerlendirmenin olmadığını belirten Bakan Soylu açıklamasının devamında, '''Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' dedi.