Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılacağı iddiası
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Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılacağı iddiası

Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılacağı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 17 Mayıs'a kadar uygulanması planlanan tam kapanma sürecinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kapsayacak şekilde uzatılacağı iddiası gündeme gelmişti. Katıldığı bir programda iddialara yönelik açıklamada bulunana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzamasıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV'de, Belkıs Kılıçkaya moderatörlüğünde, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtladı.

MERAK EDİLEN SORU YANIT BULDU

Programda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği sorusu da yanıt bulmuş oldu.

''BÖYLE BİR DEĞERLENDİRME YOK''

Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda herhangi bir değerlendirmenin olmadığını belirten Bakan Soylu açıklamasının devamında, '''Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' dedi.

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Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılacağı iddiası
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17 Mayıs'a kadar uygulanması planlanan tam kapanma sürecinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kapsayacak şekilde uzatılacağı iddiası gündeme gelmişti.

Bakan Süleyman Soylu, "Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzamasıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok'' dedi.

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