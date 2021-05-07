Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılacağı iddiası

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 17 Mayıs'a kadar uygulanması planlanan tam kapanma sürecinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kapsayacak şekilde uzatılacağı iddiası gündeme gelmişti. Katıldığı bir programda iddialara yönelik açıklamada bulunana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzamasıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok" dedi.