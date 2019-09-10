Taliban'dan müzakereleri 'ölü' olarak tanımlayan Trump'a yanıt: Pişman olacaksınız

10.09.2019 14:38

AFP'ye konuşan Taliban Sözcüsü Zubihullah Mucahid, "Afganistan'daki işgali bitirmenin iki yolu vardı; biri cihat ve savaşmaktı, diğeri ise görüşmeler ve müzakerelerdi" dedi.

Mucahid, "Eğer Trump, müzakereleri durdurmak istiyorsa, o zaman biz de ilk yolu seçeriz ve çok yakın bir zamanda onları pişman edeceğiz" şeklinde konuştu.

Taliban'ın bu açıklaması, Trump'ın yaklaşık olarak bir yıldır yürütülen müzakerelerinin askıya alındığını ve 'ölü' olarak nitelemesinden birkaç saat sonra geldi.

Kuzey Carolina eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, "Müzakereler ölü. Endişe ettiğim kadarıyla müzakereler öldü." ifadesini kullanmıştı.