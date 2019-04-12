Talat Bulut Dansıyla Ünlü Aktör Robert Downey Jr'a İlham Oldu

Talat Bulut Dansıyla Ünlü Aktör Robert Downey Jr'a İlham Oldu

Dünyaca ünlü yıldız Robert Downey Jr, Talat Bulut'un dansından ilham aldı.

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut, yaptığı dansla dünyaca ünlü yıldız Robert Downey Jr'a ilham oldu. Bulut, geçen ay yaptığı dansın hemen hemen aynısını yapan ve sosyal medya hesabından paylaşan dünyaca ünlü oyuncunun gönderisini sayfasına taşıdı.

"ABD'DE BÜYÜK BİR SALGIN BAŞLADI"

Bulut, Robert Downey Jr'ın dansıyla kendi dansını karşılaştırarak "ABD'de büyük bir salgın başladı. Talat Bulut'un dansını ünlü aktör Robert Downey Jr paylaştı" notunu paylaştı. Bulut'un göndersine yorum ve beğeni yağdı.

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