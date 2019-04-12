Talat Bulut Dansıyla Ünlü Aktör Robert Downey Jr'a İlham Oldu
Dünyaca ünlü yıldız Robert Downey Jr, Talat Bulut'un dansından ilham aldı.
Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut, yaptığı dansla dünyaca ünlü yıldız Robert Downey Jr'a ilham oldu. Bulut, geçen ay yaptığı dansın hemen hemen aynısını yapan ve sosyal medya hesabından paylaşan dünyaca ünlü oyuncunun gönderisini sayfasına taşıdı.
"ABD'DE BÜYÜK BİR SALGIN BAŞLADI"
Bulut, Robert Downey Jr'ın dansıyla kendi dansını karşılaştırarak "ABD'de büyük bir salgın başladı. Talat Bulut'un dansını ünlü aktör Robert Downey Jr paylaştı" notunu paylaştı. Bulut'un göndersine yorum ve beğeni yağdı.
YORUMLAR (11)
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Belediyede milletin su paralari vergi paralari ypilan ihaleler milyon dölarlar var ortada onlari silmek icin zaman lazim,Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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talat bos yapmaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Mazbata yı vercekte adamların temizleyecekleri dosyalar var muhasebe hesapları düzeltilecek dur hele ağam karar verecekCevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
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ölüncede mezarında bol bol dans ettirirler ona.Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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Talat Bulut 3 dakka adam ol desem 3 dakkanın dolması için zaman tutarsınCevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır