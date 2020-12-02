Talat Aşıkoğlu kimdir? Talat Aşıkoğlu mesleği ne? Talat Aşıkoğlu neden öldü?
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Talat Aşıkoğlu kimdir? Talat Aşıkoğlu mesleği ne? Talat Aşıkoğlu neden öldü?

02.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:08
Talat Aşıkoğlu kimdir? Talat Aşıkoğlu mesleği ne? Talat Aşıkoğlu neden öldü?

Birçok ünlü isimle çalışan sörf eğitmeni ve sporcu Talat Aşıkoğlu corona virüsü nedeniyle hayata veda etti. Peki, Talat Aşıkoğlu kimdir?

Çağla Kubat Windsurf Kulübü'nde eğitmenlik yapan Talat Aşıkoğlu (48), corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Talat Aşıkoğlu kimdir? Talat Aşıkoğlu mesleği ne? Talat Aşıkoğlu neden öldü?

TALAT AŞIKOĞLU KİMDİR?

2005 yılında şirketini satıp, sörfü hayatının merkezine koydu. Bir yandan yarışırken, diğer taraftan da yaz kamplarına devam eden çocukları sörfle tanıştırdı ve bir ilham yaratma şansına sahip oldu. Çocuk kamplarının adını Talent Kamp koydu. 2016 yılında Talent Kamp Çağla Kubat Akademi'ye taşındı. Çok iyi altyapı ve malzemelerin yanında, turistik deformasyonlardan uzak ve çocuklar için ideal bir sahile...Böylece aynı vizyonda ve çok farklı imkanlara sahip ortakların bir araya gelmesi ile güçlü bir sinerji alanı oluştu. Kamplarda yetişen onlarca çocuk sıfırdan başlayıp ülke ve dünya çapında başarılara kavuştu. Daha da önemlisi aynı tutkuyu paylaşan ve tüm dünyaya yayılmış büyük bir ailenin parçası oldu. Antrenörlükle beraber devam ettirdiği yarışçılıkta da birçok dereceler elde etmiş olup, son durumda 2019 Türkiye Ligi Masterlar Şampiyonudur.

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