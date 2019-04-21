Taksiye Binen Genç Kadın Cinsel İstismara Uğradı
İstanbul'da bir eğlence mekanından çıktıktan sonra taksiye binen genç kadın, şoförün kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Suçlamaları reddeden taksici tutuklandı.
32 yaşındaki genç kadın ifadesinde saat 01.00 sıralarında bindiği takside şoför Fatih K.'nin kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Genç kadın şoförün daha sonra kendisini araçtan attığını, cep telefonu, cüzdan ve paralarını da gasp ettiğini bildirdi. Başka bir ticari taksiyle Fatih K.'yi takip ettiğini ancak yakalayamadığını belirten Y.S., Beyoğlu Emniyeti'ne gidip taksiciden şikâyetçi oldu.
KAMERA KAYITLARI
Kamera kayıtlarından Fatih K.'nin aracına bindiği belirlenen kadının tecavüz sonrası başka bir ticari taksiyle aracı takip ettiği de kameralardan tespit edildi. Şüpheli Fatih K. tutuklandı. Taksici suçlamaları reddetti. Tutuklu yargılanan taksici hakkında 'basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralayarak cebir kullanmak suretiyle ve cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
Fatih K.'nin ayrıca 'Nitelikli cinsel saldırı' 'Nitelikli yağma' suçunu işlediği ifade edildi. Taksici Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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Hep Taksici rezaleti turisti dolandırma,kısa mesafe almama,taciz bini binpara UBERİ serbest bıraksınlar ki bunlara binmekten kurtulalım.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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ALLAH ım sen koru BizleriCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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İstanbul dan taksileri yasaklamak lazım .belediye taksileri olsun ve kamera sistemleri olsun .şöförler takım elbiseli olsun .taksi şoförü maaşını belediyeden alsın taksi ücretleri hem Uygun olsun ve gelirler belediyeye kalsınCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Bu adam bunu yaptıysa en ağır cezayı almalı insanlar artık taksiye bin meyekorkuyor ben şağsen uberiUbertercih ediyorum daha rahat daha güvenilir uberde herşeyi kayitliCevap Yaz 29 1 Yayından Kaldır
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Yolcu nakli yapan tum ticari araçlarda ses ve göruntu kaydedilmesi gerekir, kamera kayitlari olsaydi iftirami gercekmi anlasilirdi, eger kayit kesintiye ugramişsa sürücü ceksin cezasiniCevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır