Taksici aracını denize sürüp intihar etti
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Taksici aracını denize sürüp intihar etti

Mersin'in Silifke ilçesinde, taksi şoföri Oğuzhan isimli taksici aracını denize sürerek, intihar etti. Taksicinin neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

30.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:57
Taksici aracını denize sürüp intihar etti

Mersin'in ilçesinde Taksici Oğuzhan K., iddiaya göre kullandığı 33 T 8035 plakalı aracın direksiyonunu denize kırıp intihar etti.

ARACINI DENİZE SÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi. Taksici Oğuzhan K., iddiaya göre kullandığı 33 T 8035 plakalı aracın direksiyonunu denize kırdı. Taksiyi denize süren ve suya batan Oğuzhan K., bir süre sonra aracıyla gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların müdahalesiyle Oğuzhan K. sudan çıkarılırken, taksi de vinçle çekildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oğuzhan K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadesinin alınması ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuzhan K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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: Taksici aracını denize sürüp intihar etti
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