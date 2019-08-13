Taksim Meydanı yeniden düzenleniyor! Öneri projeler için yarışma yapılacak

13.08.2019 19:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı'nın peyzaj mimarisinin yeniden düzenlenmesi için yarışma açılacağını söyledi.

İmamoğlu, Taksim Meydanı için yarışma düzenlemeyi planladıklarını açıklayarak "Çalışmaları, kamuoyu önünde kısmen yarışma ve seçici kurulların oluşması ile yönetmeyi planlıyoruz. Vatandaşın takdirine sunma niyetindeyiz" demişti.

3-4 AY SÜRE VERİLECEK

İBB Başkan Danışmanı Ongun da bugün açıklama yaparak, İmamoğlu'nun açıklamasının, 'betonlaşmış durumdaki meydanın, peyzaj düzenlemesiyle daha yaşanılır bir duruma kavuşturulmasını kapsadığını' vurguladı. Ongun, "Mimari yarışma açılacak. Öneri projelerin alınabilmesi için de 3-4 ay süre verilecek. Bu projeler daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

İMAMOĞLU DUYURMUŞTU

İmamoğlu, 4 Temmuz'da Taksim Meydanı ile ilgili bir açıklama yaparak"Taksim en öncelikli noktalarımızdan birisi. Taksim'de yapılan bir uygulama var ve kimseyi mutlu etmiyor. Beton herkesi mutsuz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı, 28 Mart 2019 tarihinde de Taksim Meydanı konusuna değinmiş, "Oradaçırılçıplak bir meydan üretildi. Beton denizi gibi bir şey. Şehrin kimliği olan bir meydan, kimliksiz bir meydana dönüştü" diye konuşmuştu.