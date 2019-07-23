Taksici tartıştığı yolcusuna bıçakla saldırdı! O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te taksici dehşeti yaşandı. Tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldıran taksici araya girenler sakinleştirdi.Bıçaklı kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü. Taksici, yolcuya bıçak, çekerek saldırdı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA