Tahsin Paşa ne zaman öldü? Tahsin Paşa nasıl öldü? Tahsin Paşa mezarı!
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Tahsin Paşa ne zaman öldü? Tahsin Paşa nasıl öldü? Tahsin Paşa mezarı!

12.03.2021 21:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:30
Tahsin Paşa ne zaman öldü? Tahsin Paşa nasıl öldü? Tahsin Paşa mezarı!

II. Abdülhamid devrinde 1894-1908 yılları arasında Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtibi olarak görev yapan Tahsin Paşa ne zaman öldü? Tahsin Paşa nasıl öldü? Tahsin Paşa mezarı!

Osmanlı bürokratı,II. Abdülhamid devrinde 1894-1908 yılları arasında Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtibi olarak görev yapan Tahsin Paşa ne zaman öldü? Tahsin Paşa nasıl öldü? Tahsin Paşa mezarı!

TAHSİN PAŞA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Babası Mesud Efendi'dir. Rüştiye'deki tahsilini tamamladıktan sonra 11 Haziran 1870 tarihinde 13 yaşında Sadaret Mektubî Kalemi'ne girdi. Daha sonra Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi'nde görev aldı ve aynı kalemde başkâtip olarak görev yaptı. 7 Temmuz 1888 tarihinde terfi ederek Bahriye Nezareti Mektupçuluğu görevine atandı. Yeteneği liyakati ve dürüstlüğü sebebiyle Sultan II. Abdülhamid tarafından 26 Kasım 1894 tarihinde Süreyya Paşa'nın vefatıyla boşalan Mâbeyn Başkâtipliği'ne tayin edildi. Bu görevini 4 Ağustos 1908 tarihine kadar sürdürdü. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihatçılar tarafından Serasker Mehmed Rıza Paşa, Râtıb Paşa, Zeki Paşa ve Şehremini Reşid Paşa ile birlikte Sakız Adası'na sürgün edildi. Bir süre sonra affedildi ve sürgünden döndü. Bir süre devlet görevi verilmedi. Cumhuriyet'in ilanından sonra Tekel Tütün Deposu'nda baş kâtiplik yaptı. 1930 yılında İstanbul'da öldü.


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