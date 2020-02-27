Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
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Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle ölü sayısının en yüksek olduğu İran''ın başkenti Tahran'da, virüs salgını nedeniyle yarın cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

27.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:36
Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

Cuma Namazları Düzenleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi'nin bu hafta başkentte cuma namazı kılınmaması kararı aldığı belirtildi.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMAMASI İÇİN CUMA KILINMAYACAK

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakasının yayılmasını engellemek amacıyla salgının yoğun olduğu yerlerde cuma namazlarının kılınmayacağını ifade etmişti.

ÖLÜ SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu, dün yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının 139'a yükseldiğini duyurmuştu.

İRANLI BİR YETKİLİ DAHA VİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandığı duyurdu. Aynı zamanda Kum Milletvekilli olan Zünnur, yayınladığı kaydında yapılan testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu ifade etti.

Zünnur, virüsün yayılmakta olduğunu ancak endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak koronavirüsü yeneceklerini kaydetti.

Kaynak: AA


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: Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
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