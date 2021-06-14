Tahir Kıran kimdir? Tahir Kıran nereli, kaç yaşında?

Rizeli armatör Tahir Kıran, Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Kongresi'nde, başkanlığına aday olduğunu açıklayarak gündemin merak edilen isimleri arasında yerini aldı. Tahir Kıran kimdir? sorusunun yanıtını sizler için derledik.

Tahir Kıran kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran, 26 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı. Kıran, Rize'de bir otelde düzenlediği toplantıda başkanlığa adaylığını açıklayarak, son yıllarda sürekli olarak Çaykur Rizespor taraftarlarından ve camiadan başkan olması yönünde talep gördüğünü söyledi.

TAHİR KIRAN KİMDİR?

İş insanı olan Tahir Kıran, Rize'lidir.

Birinci ve ikinci sınıfı Şişli Terakki İlkokulunda okudu. Daha sonra Şair Nedim İlköğretim Okulu'nda ilköğrenimini tamamladı. Ortakokul'u Tarhan Koleji'nde okudu. Kabataş Erkek Lisesi, Yıldız Koleji, Denizcilik Su Ürünleri Meslek Lisesi'yle birlikte öğrenimini tamamladı.

1984 yılından itibaren denizcilik işleriyle uğraşmaya başladı. Türkiye'nin en büyük deniz filolarından birine sahip olan Kıran Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı.Türkiye onu Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu sayesinde tanıdı.

1999 - 2000 yıllarında Fenerbahçe Alt yapı Derneği'nde 2. Başkan olarak görev yaptı. 2002 - 2003 yıllarında Fenerbahçe Alt Yapı İcra Komitesi Başkanlığı yaptı. Sezon bitiminde görevini bitirip, 2006 Ocak ayında Federasyon Seçimlerinde Haluk Ulusoy'un listesinde yer aldı.

2008 yılında Futbol Federasyonu'nda Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile ters düşerek kulüpten ihraç edildi.

Şahsi web sitesinden Aziz Yıldırım'ın kulüp içinde usulsüz bir takım davranışlarda bulunduğunu iddia ettiği açıklamalar, Fenerbahçe camiasında ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Rizespor Spor Kulübü delegesi olarak Türk Futbol içinde yer almaktadır. Özellikle eğitim alanında yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yaptırdığı okullarla isminden söz ettirmiştir.

Evli ve iki kız bir erkek babasıdır.