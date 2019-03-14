Tahir Ateş, Turizm Projelerini Bakan Ersoy ile Paylaştı

Cumhur ittifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sürdürüle bilir turizm projesini paylaştı.

Bodrum Kalesindeki resterasyon çalışmalarını incelemek için Bodrum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş bir araya geldi. Önceki gece ilçeye gelen Bakan Ersoy'u Milas-Bodrum Havalimanında karşılayan Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Ak Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Ak Parti Bodrum İlçe yönetimi ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Ateş sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kale incelemesi öncesinde gerçekleşen toplantıda, Dr. Ateş Bodrum turizmi ve hayata geçirmek istediği projeleri hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verdi. Kale ziyareti sonrasında yapılan basın açıklamasında ise Dr. Tahir Ateş, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bütün projelerinin de 21 Mart günü gerçekleşecek olan toplantıda açıklanacağını ifade etti.

Bodrum Kalesinin yüzde 60'lık bölümünün 15-18 Mayıs Müzeler Haftasında açılışının yapılacağını belirten Bakan Ersoy ise restorasyon çalışmalarının 18 Mayıs 2020'de bitirilerek Kalenin tamamının ziyarete açılacağını söyledi.

Kale Caddesi ve Cevat Şakir Caddesi üzerinde yürüyerek esnaf ziyaretleri yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Milletvekili Yavuz Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP İlçe Başkanı Ömer Varan, Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, İlçe yönetim kurulu üyeleri yol üzerindeki Merkez Taksi Durağında çay içtiler. Vatandaşların ve esnafların ilgisi ile karşılaşan heyet daha sonra Milas'a doğru hareket etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA