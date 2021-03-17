Taha Özer kimdir?

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Taha Özer gündemde yer almaya devam ediyor. Yerli Dan Bilzerian Taha Özer kimdir? sorusu sık aranan sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Taha Özer hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte, Taha Özer kaç yaşında? Taha Özer nerelidir? Taha Özer ne iş yapıyor? Taha Özer evli mi? sorularının yanıtları...

Taha Özer kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada geniş takipçi kitlesi olan Taha Özer hakkında detayları sizler için derledik. Taha Özer kaç yaşında? Taha Özer nerelidir? Taha Özer ne iş yapıyor? Taha Özer hayatı ve biyografisi!

TAHA ÖZER KİMDİR?

Taha Özer Eylül ayı 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şişli Terakki İlkokulu'ndan mezun olan Taha Özer Yeditepe Üniversitesi İngilizce ve İşletme eğitimi alarak 2011 yılında mezun olmuştur. TAHA ÖZER'İN BABASI KİMDİR? Taha Özer'in babası İbrahim Şenkat Özer'dir.

TAHA ÖZER BİYOGRAFİSİ

Taha Özer Eylül ayı 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şişli Terakki İlkokulu'ndan mezun olan Taha Özer Yeditepe Üniversitesi İngilizce ve İşletme eğitimi alarak 2011 yılında mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olması sonrasında Amerika'nın New York ve Boston kentlerinde yabancı dil eğitimi alan Taha Özer; 2012 yılında Bodrum'da denizci piyade olarak vatani görevini tamamlamıştır. 2012 yılı itibariyle birçok dalda icraatini sürdüren Taha Özer; Instagram'dan paylaşmış olduğu anlık, güncel, eğlence, sanat ve gece hayatı ile ilgili yaşamış olduğu tüm ihtişamı gözler önüne sermiştir. Birçok kişi tarafından merakla takip edilen Taha Özer yerli Dan Bilzerian olarak da adlandırılmaktadır.

27 yaşında olan Taha Özer vermiş olduğu bir röportajda ''Ben çok iyi yaşıyorum bunu da paylaşmayı seviyorum'' diyerek belirtmiştir. Hayatından birçok kesiti İnstagram üzerinden paylaşan Taha Özer paylaştıklarını daha bir kısmını ifade edebildiğini belirtiyor. Taha Özer ayrıca Periskop da daha çok popüler olduğunu ve dünyada 19. sırada olduğunu belirtiyor. Periscope da 130 bin takipçisi olan Taha Özer renkli yaşamını paylaşan ancak ünlü olmadığını da ifade eden bir kişi.

TAHA ÖZER'İN BABASI KİMDİR?

Taha Özer'in babası İbrahim Şenkat Özer'dir.

TAHA ÖZER NE İŞ YAPIYOR?

İbrahim Şenkal Özer sahibi olduğu Deriden'i kardeşi Gürkal Celal Özer'e devretti. Nisan 2016'da yapılan operasyonla Deriden'in yönetim kurulu başkanlığına Gürkal Celal Özer otururken, şirketin merkezinin de Marka Park merkezine taşınmasına karar verildi. Kulislerde artık Deriden'de tek pay sahibinin Marka Park'ın sahibi Gürkal Celal Özer olduğu söyleniyor.