Tacizciye, Sütyen ve Etek Giydirip Sokaklarda Gezdirdiler
Adana'da Halil K. ve ağabeyi Hasan K., akrabaları olan genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki A.D.'ye etek ve sütyen giydirip sokak sokak dolaştırdı.
Adana'da 2 kardeş, akrabaları genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki genci sütyen ve etek giydirip, sokaklarda gezdirdi. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan kardeşler, tutuklandı.
BAGAJA KOYUP KAÇIRDILAR
Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Halil K. (23) ve ağabeyi Hasan K. (25) akrabaları olan genç kızın C. isimli genç tarafından taciz edildiğini öğrendi. Öfkeye kapılan kardeşler, tacizle suçlanan gencin iş yerine gitti. Buradaki çalışanlardan A.D. (18), kardeşlere, C.'nin işyerinde olmadığını söyledi. Ancak kardeşler, A.D.'yi tacizciye yardım ettiği gerekçesiyle zorla otomobillerinin bagajına koyup, kaçırdı.
ETEK VE SÜTYEN ALIP GİYDİRDİLER
Hasan K. ve Halil K. yol üzerindeki bir mağazadan etek ve sütyen alıp, A.D.'ye giydirdi. Ardından dan A.D.'yi sokak ortasında gezdirerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.
NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDILAR
Görüntülerin ihbar edilmesi üzerine araştırma başlatan polis, Halil K. ve ağabeyi Hasan K.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İşte o anlardan kareler;
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Adaletin işlemedi ülkelerde herkes kendi adaletini kendi sağlıyor hoşmu? Değil tabiki. Ama malesef durum bu.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tamam tacizci namussuzlık yapmış ama sizinki tamamıyle şovmenlik..devam edin dizi seyretmeyeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dövün ama o kıyafetleri giydirmeyin o kıyafetlerin içine girmeye bile layık bir insan değilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Verilebilecek en güzel ceza.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Burdayiz her Ülkesini seven Vatandas Devletdir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır