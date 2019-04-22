Tacizciye, Sütyen ve Etek Giydirip Sokaklarda Gezdirdiler

Tacizciye, Sütyen ve Etek Giydirip Sokaklarda Gezdirdiler

Adana'da Halil K. ve ağabeyi Hasan K., akrabaları olan genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki A.D.'ye etek ve sütyen giydirip sokak sokak dolaştırdı.

Adana'da 2 kardeş, akrabaları genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki genci sütyen ve etek giydirip, sokaklarda gezdirdi. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan kardeşler, tutuklandı.

BAGAJA KOYUP KAÇIRDILAR

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Halil K. (23) ve ağabeyi Hasan K. (25) akrabaları olan genç kızın C. isimli genç tarafından taciz edildiğini öğrendi. Öfkeye kapılan kardeşler, tacizle suçlanan gencin iş yerine gitti. Buradaki çalışanlardan A.D. (18), kardeşlere, C.'nin işyerinde olmadığını söyledi. Ancak kardeşler, A.D.'yi tacizciye yardım ettiği gerekçesiyle zorla otomobillerinin bagajına koyup, kaçırdı.

ETEK VE SÜTYEN ALIP GİYDİRDİLER

Hasan K. ve Halil K. yol üzerindeki bir mağazadan etek ve sütyen alıp, A.D.'ye giydirdi. Ardından dan A.D.'yi sokak ortasında gezdirerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Görüntülerin ihbar edilmesi üzerine araştırma başlatan polis, Halil K. ve ağabeyi Hasan K.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: DHA
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