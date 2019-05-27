Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı

Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı

Adıyaman'da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi S.S, cadde üzerinde Abdullah Yusuf N. isimli vatandaşın sözlü tacizine uğradı. Vatandaşlar tarafından fark edilen olayda, tacizciyi polis ekipleri linç edilmekten kurtardı.

Adıyaman'da, ortaokul öğrencisi olan kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istenildi. Kanlar içerisinde kalan şahsı polis ekipleri mahallelinin elinden zorla aldı.

VATANDAŞLAR FARK EDİP OLAY YERİNE KOŞTU

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi eski Halep Caddesi üzerinde Abdullah Yusuf N., sokak ortasında 13 yaşındaki S.S'ye sözlü tacizde bulundu. Küçük kızın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olay yerine koşarak kızı muhafaza altına alıp sözlü tacizde bulunan Abdullah Yusuf N'yi tekme tokat dövmeye başladı.

POLİS, ÖFKELİ KALABALIĞIN ELİNDEN ZOR KURTARDI

Dakikalarca dayak yiyen şahıs kanlar içerisinde kalırken olay yerine gelen polis ekipleri şahsı mahallelinin elinden zor kurtardı. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sözlü tacize uğrayan kız çocuğu ise polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: İHA
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