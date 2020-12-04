Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi
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Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi

04.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:17
Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi

Kayseri'de Hasan Evren, eşi Zeliha Evren ile birlikte yürürken rahatsızlanıp yere yığılarak hayatını kaybetti. Zeliha Evren, konulan tabureye oturarak, eşinin cansız bedeninin yanından ayrılmadı.

Saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hasan Evren, eşi Zeliha ile birlikte kimlik işlemleri için Nüfus İl Müdürlüğü'ne geldi. Burada işlemleri biten çift araçlarına yürürken Hasan Evren, rahatsızlanıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Hasan Evren'in öldüğünü belirledi.

EŞİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Hasan Evren'in ölüm haberini duyan eşi, gözyaşı döktü. Olay yerine konulan tabureye oturan Zeliha Evren, Hasan Evren'in cenazesinin başından ayrılmadı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin edilen Hasan Evren'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi
Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi
Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi
Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi
Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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