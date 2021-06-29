Swap testi nedir? Swap testi nasıl yapılır? Swap raporu nedir?
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Swap testi nedir? Swap testi nasıl yapılır? Swap raporu nedir?

Swap testi nedir? Swap testi nasıl yapılır? Swap raporu nedir?
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Swap testi, Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayetin gün yüzüne çıkması için katil zanlısının swap izi araştırılıyor. Müge Anlı'nın programında gündeme gelen swap izi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Swap testi ne demek? Swap testi nasıl yapılır? Swap raporu nedir?Swap izi nedir, swap testi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

Swap testi ne demek? Swap testi nasıl yapılır? Swap raporu nedir? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Cinayetlerde katil zanlısını bulmak için kullanılan swap testi, Müge Anlı' nın programında gün yüzüne çıkarılmaya çalışılan cinayetle birlikte gündeme geldi. Program sonrası seyirciler tarafından merak edilen swap testinin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve swap izi hakkında detayları sizler için derledik.

SWAP TESTİ NEDİR?

Swap testi, bir tahlil yöntemi olup şüphelenilen bir durumun açığa çıkarmak için uygulanılan bir yöntemdir. Tükürük, doku, kan izi, barut gibi swap izlerinin, yapışkan bantlar veya pamuklu çubuklar gibi numune almak için kullanılan aletlerle yapılan testtir.

Barut izi, kan izi gibi delilleri ortaya çıkarmada etkili olan swap izi, suç olaylarında şüphelilerden alınan örneklerle gerçekleri ortaya çıkarmada etkili bir yöntem olarak kullanılıyor. Swap izi genel olarak doku, tükürük, barut, kan ve çeşitli biçimde DNA örneklerinden alınan izlerdir.

SWAP İZİ NEDİR?

Swap izi, genellikle tükürük, doku, kan izi, barut gibi izlere verilen isimdir.

SWAP TESTİ NASIL YAPILIR?

Swap testi, şüphelenilen kişiden yapışkan bantlar veya pamuklu çubukla alınan örneklerle yapılan testtir. Şüpheliden alınan tükürük, barut, doku, kan gibi izlerden DNA örnekleri alınarak yapılır.

Kriminoloji alanında da kullanılan swap, İngilizce değiş tokuş ya da değiştirmek anlamına gelir. Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır. Swap izi uzun süre kalabileceği gibi terleme, zanlının sağlık durumundaki belirtilere göre etkisini de yitirebilir.

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