Survivor'da finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2019'da hızlandırılmış elemeler sonucunda siyah takımdan bir yarışmacı, adaya veda etti. Finale sayılı günler kala elenen Sude, gözyaşlarını tutamadı.
30 Haziran'da final yapacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan'da hızlandırılmış elemeler başladı. Salı akşamı Yunan takımından Kyriakos'ın veda ettiği yarışmanın Çarşamba ve Perşembe akşamları yayınlanan bölümlerde ise iki dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Oyunu kaybeden siyah takımdan adaya veda eden isim Sude oldu.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda skor 9-8 iken Katerina Dalaka ile Afroditi karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu bu kritik mücadelede geriden gelen Afroditi ayısını aldı ve skoru 10'a 8 yaparak, beyaz takıma ikinci dokunulmazlığı kazandıran isim oldu. Böylece beyaz takım bu hafta dokunulmazlığı kazandı.
SUDE VE EMRE ADAY OLDU
Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden siyah takım iki eleme adayı çıkardı. İlk adayı Türk yarışmacılar, ikinci adayı Yunan yarışmacılar belirledi. Ada konseyinde siyah takımda yapılan oylamada eleme adayları Sude ve Emre oldu.
ELENDİĞİNİ ÖĞRENCİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Türkiye'de yapılan son toplu SMS oylamasının sonuçlarına göre Sude ve Emre arasından en az oyu alan yarışmacı açıklandı. Survivor'da bu hafta elenen isim Sude Burcu oldu. Suda elendiği açıklandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Sude veda konuşmasında, "Buraya kadar gelmişken, elenince bir şey kaçırmış gibi hissettim. Finale kısa bir zaman kalmıştı. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Çok büyüdüğümü hissettim, çok şey yaşadım. "Bu zamana kadar sadece takım için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.
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Aslında kişilikli bir insansın ama savunduğun insanlar ve yol arkadaşların milletin haz etmediği kişilerdi. Milletin reflekslerine ters olan kişilerle yürümen seni bitirdi. Keşke Bağımsız kalsaydın. Ya da yol arkadaşlarını iyi seçseydin ama sana ders olsun. Ne demişler bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tombik keşke elenmeseydi ya :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen bugüne kadar nasil orda kaldin onu anlamadimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır