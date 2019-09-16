Suudi Arabistan'da 1 yıl içinde 134 kişi idam edildi

16.09.2019 13:06

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Prens Mohammed bin Salman'nın daha önce idam cezası uygulamalarının azaltılacağına söz vermesine rağmen bu sene içinde 134 kişinin farklı suçlardan dolayı idam edildiklerini söyledi.

134 kişiden 51 kişinin içlerinde üç kadının bulunduğu suçluların uyuşturucu ticareti suçlarından idam cezası aldıkları belirtildi. İdam edilen kişilerin çoğunlukla farklı ülkelerden olduğu belirtildi.

İdam edilenler arasında 21 Pakistanlı, 15 Yemenli, 5 Suriyeli, 4 Mısırlı, 2 Ürdünli, 2 Nijeryalı ve ulusları belirtilmeyen 2 kişi daha bulunuyor.