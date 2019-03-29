Survivor Yarışmacıları Melisa ve Yusuf Aşk mı Yaşıyor?

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının önceki akşam yayınlanan bölümünde, Melisa'nın Yusuf'un elini öptüğü anlar dikkat çekti.

Daha önce iletişim ödülünde sevgilisinin attığı soğuk mesajlar nedeniyle gözyaşlarına boğulan ve erkek arkadaşına trip atan Survivor Melisa, şimdi de adadaki takım arkadaşı Yusuf'la olan yakışlaşmasıyla dikkatleri üzerine çıktı.

MELİSA VE YUSUF AŞK MI YAŞIYOR?

Survivor'ın önceki akşam yayınlanan ödül oyununda Melisa ile Yusuf arasındaki yakınlaşma izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sevgilisinin kendisine soğuk davrandığını söyleyen Melisa yaşananları unutmuş ve önüne bakmaya başlamış görünüyor.

Hamburger ödülü oyununda kritik sayılar almayı başaran Melisa, Yunanistan takımında Ria'yı da yenmeyi başardı. Melisa coşkulu sevincini yarış sonrası takım arkadaşlarıyla paylaştı.

DEFALARCA SARILDILAR

Melisa'yı ilk kutlayan ve yanına koşan ise Yusuf oldu. Ardından tüm takım arkadaşlarıyla sevincini paylaşan Melisa'nın yanına yaklaşan Yusuf ile aralarındaki samimi anlar kameralardan kaçmadı. Melisa'ya tekrar tekrar sarılan Yusuf, ardından Melisa'nın omzuna elini attı. Yusuf'un elini tutan Melisa daha sonra takım arkadaşının elini öptü.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Öte yandan, Melisa ile Yusuf'un yakınlaşmasını izleyen Survivor takipçileri sosyal medyada adeta yorum yağmuru başlattı. Melisa ile sevgilisi arasında yaşanan gerilim sonrası Melisa'nın sevgilisinden intikam aldığını söyleyenlerin yanı sıra, adada ateş bacayı sarmış diyenler de oldu.

Melisa