Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi - Magazin
Magazin, Haber

Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi

Survivor'ın merakla beklenen 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönüllüler takımından Evrim ve Yasin, kendileri uyurken yemek yiyen takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

23.04.2020 07:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:23
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam 55. bölümüyle ekrana gelecek. Survivor yeni bölümünde ise Evrim ve Yasin uyurken gece yemek yiyen takım arkadaşlarının arasındaki gerginlik dikkat çekti.

"BEN UYURKEN YANIMDA YEMEK YEDİLER"

Gönüllüler takımında yemek krizi yaşanıyor. Evrim ve Yasin takım arkadaşlarının gece yemek yemelerine tepki gösteriyor. Evrim "O kadar sinirlendim ki akşam, yemek falan yediler. Ben yanlarında uyuyordum. Onların yemek yemiş olmaları gram umurumda değil" sözlerini sarf ediyor. Yasin ise "Oğlun dün aç yattı anne ama arkadaşlarının hakkını yemedi. Bununla gurur duyabilirsin" diyor.

NİSA BANKTAN DÜŞTÜ

Öte yandan Survivor yeni bölümde yarışmacılar Anlat Bakalım oyununda mücadele edecek. Yeni bölümde Anlat Bakalım oyunu sırasında ise ilginç anlar yaşanıyor. Survivor Nisa ise bankta oturup oyunu izlerken, bir anlık dalgınlıkla yere düşüyor.

Ünlüler takımından Ersin Korkut'un "O sinsi bakışları var ya" diyerek takım arkadaşı Mert'i eleştirmesi dikkat çekti.

Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (1)
FİRAT: Ilk defa galiba Yasin hakli :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

23 Nisan kutlamasında sahneye çıkan Levent, hayatının en enteresan konserini verdi Magazin
23 Nisan kutlamasında sahneye çıkan Levent, hayatının en enteresan konserini verdi
Müge Anlı için 'Evli bir adamdan hamile' diyen eski eşi çark etti Magazin
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı Magazin
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'nın paylaşımı yürekleri dağladı Magazin
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'nın paylaşımı yürekleri dağladı
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Magazin
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Magazin
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu 'Ya evde yoksan' videosu paylaştı
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı
Demet Akalın'dan 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na argo tepki
Demet Akalın'dan "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na argo tepki
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Donald Trump Muhammet Emin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Cem Yılmaz Muazzez Abacı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan Otomobil
Şu an buradasınız: Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 08:57:00. #1.14#
title