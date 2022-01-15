Survivor sürgün kampı nedir? 2022 Survivor sürgün adası kuralı nedir? - Haberler
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Survivor sürgün kampı nedir? 2022 Survivor sürgün adası kuralı nedir?

Survivor sürgün kampı nedir? 2022 Survivor sürgün adası kuralı nedir?
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Survivor'da yeni kurallar Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yeni kurallar izleyiciler tarafından merak edilirken sürgün kampı kuralı merak konusu oldu. Peki, Survivor sürgün kampı nedir?

Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da yeni kurallar da merak uyandırdı. EN çok merak edilen konu ise sürgün adası konusu odu. Peki, Survivor sürgün kampı nedir? İşte, detaylar…

SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Kuralalrı açıklayan Acun Ilıcalı, ''Sürgün kampını başlatıyorum.'' dedi. Acun Ilıcalı, ''Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak!'' dedi.

Acun Ilıcalı, ''Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun.'' dedi.

Bir yarışmacı seçilecek ve o kişi sürgün adaına gidecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'dan elenecek.

Kalan yarışmacılaro adada günleri yalnız geçirecek ve geri dönecekler.

Kurallar :

Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek.

Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler.

Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak.

Dört yarışmacı beraber kalacak.

Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok.

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Survivor'da yeni kurallar Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yeni kurallar izleyiciler tarafından merak edilirken sürgün kampı kuralı merak konusu oldu. Peki, Survivor sürgün kampı nedir?

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