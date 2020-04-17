Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Survivor Sercan kimdir? Sercan Yıldırım kariyeri, hayatı ve biyografisi!

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SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor, Şalıurfaspor ve F. Karagümrük kulüplerinde forvet mevkinde oynamış futbolcudur. Millî takımda da yer almıştır, 10 kez A millî formayı giyen futbolcu 2 gol kaydetmiştir. Kariyeri boyunca 230 maçta yer alarak 52 gol ve 31 asist kaydetmiştir.

Sercan Yıldırım doğum tarihi: 5 Nisan 1990

Sercan Yıldırım kaç yaşında: 30 yaşında

Sercan Yıldırımnereli: Bursa/Osmangazi

Sercan Yıldırım boyu kaç: 1,82 m

Sercan Yıldırım kilosu: 71 kg

Sercan Yıldırım futbol mevkii: Forvet

Sercan Yıldırım başarıları: 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupası

SERCAN YILDIRIM FUTBOL KARİYERİ

2006-2011 Bursaspor

2011-2016 Galatasaray

2013 › Sivasspor (kiralık)

2013 › Şanlıurfaspor (kiralık)

2014 › Bursaspor (kiralık)

2014-2015 › Balıkesirspor (kiralık)

2015-2016 › Bursaspor (kiralık)

2016-2018 Bursaspor

2019 Giresunspor

2019 Fatih Karagümrük

SERCAN YILDIRIM BURSASPOR KARİYERİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı.

SERCAN YILDIRIM GALATASARAY KARİYERİ

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon € + futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. İmzalanan sözleşme 5 sezonluktu ve sözleşme gereği Sercan Yıldırım bu transferde her sezon için 700 bin € sabit ücret ve her sezon için 8 bin 500 € karşılaşma başı ücret alacağı belirtildi. Bunun dışında eğer futbolcu bir sezonda 30 ve daha fazla resmi müsabakada görev alması halinde takip eden sezona ilişkin sabit transfer ve maç başı ücretlerinin yüzde 10 arttırılarak ödeneceği kaydedildi.

Sercan Yıldırım

Sercan, Galatasaray formasıyla resmî maçlardaki ve Süper Lig'deki ilk golünü Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 19. haftasında oynanan Samsunspor maçında kaydetmiştir. Ayrıca Sercan Türkiye Kupası maçında Adana Demirspor ağlarını 2 kez sarsmayı başarmış ve Galatasaray bu maçtan 4-1 galip ayrılmıştır. 2011-12 sezonunun ardından adı Trabzonspor ve Eskişehirspor gibi takımlarla anılsada Sercan, 2012-13 sezonunda ise Galatasaray formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında oyuna sonradan dahil olarak çıkmıştır. Sercan ikinci resmi maçına ise 23 Eylül 2012'de Akhisar karşısında çıkmış ve Akhisar ağlarını havalandırmayı başarmıştır. O sezon Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Sercan, 27 Kasım 2013 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Balıkesirspor maçında 1 gol atmış ve 2 asist yapmıştır. Galatasaray'da istikrar sağlayamayan Sercan Yıldırım, Sivasspor'a kiralık olarak transfer olmuştur.

SERCAN YILDIRIM SİVASSPOR KARİYERİ

Sercan Yıldırım 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralanmıştır. Michael Eneramo ile birlikte çift forvet almak amacıyla oynatılmak amacıyla bu takıma alınan Sercan, ilk maçına 19 Ocak 2013'te Gaziantepspor karşısında 62. dakikada Ricardo Pedriel'in yerine girerek çıktı. Sivaspor'da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Sercan Yıldırım Nisan 2013'te kadro dışı bırakılmıştır.

SERCAN YILDIRIM ŞANLIURFASPOR KARİYERİ

2013-2014 sezonun başında Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen Sercan Yıldırım, PTT 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Aynı zamanda bu anlaşma sırasında Sercan'ın sözleşmesinin 2016-2017 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bilgiside verilmiştir.

SERCAN YILDIRIM BURSASPOR (2. DÖNEM) KARİYERİ

2013-14 devre arasında ise kadrosuna eski oyuncularından Volkan Şen'i katan Bursaspor, şampiyonluk döneminde takımın en iyi ikilisini tekrar buluşturdu ve Sercan'ı da 21 Ocak 2014 tarihinde satın alma opsiyonuyla kiraladığını belirtti.Sercan, ilk maçına ise 2 Şubat 2014'te eski takımı Galatasaray karşısında çıktı ancak ikinci yarıda yerini Volkan Şen'e bıraktı. Sezon sonunda satın alma opsiyonunun Bursaspor'da olmasına rağmen yeni teknik direktör Şenol Güneş'in kendisinin planları arasında olmadığını açıklamış böylelikle Sercan, Galatasaray'a geri dönmüştür.

SERCAN YILDIRIM BALIKESİRSPOR KARİYERİ

26 Temmuz 2014 günü Balıkesirspor kampına dahil edilen Sercan, Mersin İdman Yurdu ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atıp Alanzinho'ya da 1 asist yaptı. 6 Ağustos 2014, tarihinde Süper Lig'e yeni yükselen Balıkesirspor'a kiralandığı kamuoyuna duyuruldu. Sezon sonunda 31 maça çıktı 8 gol 10 asist yaptı ve Galatasaray'a geri katıldı.

SERCAN YILDIRIM BURSASPOR (3. DÖNEM) KARİYERİ

13 Ağustos 2015 tarihinde Bursaspor'un resmi internet sitesinde Sercan Yıldırım'ın satın alma opsiyonlu olarak Galatasaray'dan 1 sezonluğuna kiralandığı bilgisi verildi. 2015-16 sezonunu Bursaspor'da tamamlayan ve 19 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans gösteren Yıldırım, sezon sonunda Bursaspor tarafından satın alındı. Ertesi sezon ise 19'unda sonradan oyuna girerek 23 maça çıkan Yıldırım 2 gol 1 asiste imza attı ve 2017-18 sezon sonuna kadar Bursaspor'un futbolcusu olarak kalan Sercan Yıldırım, sezon sonunda takımdan ayrıldı ve yarım sezon kulüpsüz kaldı.

SERCAN YILDIRIM GİRESUNSPOR KARİYERİ

1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 31 Ocak 2019'da Sercan Yıldırım'ı yarım sezonluğuna kadrosuna kattığını açıkladı.

SERCAN YILDIRIM FATİH KARAGÜMRÜK KARİYERİ

Sercan Yıldırım Fatih Karagümrük ile 29 Temmuz 2019'da sözleşme imzalamıştır. Sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de son bulacaktır. Sercan Yıldırım 2019-20 sezonunda 4 maça çıkmış 1 de gol kaydetmiştir.

SERCAN YILDIRIM MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sercan Yıldırım, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.

SERCAN YILDIRIM TRANSFER GEÇMİŞİ

SERCAN YILDIRIM SURVİVOR KARİYERİ

Sercan Yıldırım Survivor 2020 yarışmasına katıldı ve Ünlüler takımında yer aldı. Performansı ile göz doldura Sercan Yıldırım diyalogları ile sık gündem oluyor.