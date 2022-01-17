Survivor Panorama, 11 Mart 2014 tarihinden beri Survivor'ın olduğu dönemde hafta içi her gün TV8'de canlı yayınlanan talk-show programıdır. Her sezon olduğu gibi bu sezon da Survivor ile eş zamanlı olarak başlayan Survivor Panorama hakkında izleyiceler Survivor Panorama sunucuları 2022: Survivor Panorama sunucuları kimler, isimleri ne? araştırmaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Survivor Panorama, Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalını satın almasıyla birlikte kanalında yayınladığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasını yorumlamak, perde arkasını göstermek ve konuklarında katılımıyla gerçekleştirdiği talk-show programıdır. İzleyiciler Survivor Panorama sunucuları 2022: Survivor Panorama sunucuları kimler, isimleri ne? sorularını araştırmakta. Peki, Survivor Panorama sunucuları 2022: Survivor Panorama sunucuları kimler, isimleri ne? İşte detaylar...

SURVİVOR PANORAMA SUNUCULARI 2022

Survivor Panoramo'da bu sezon Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can yer alıyor.

KÜBRA AÇIL KİMDİR?

Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği yapan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor"da görev aldı.

Şeyma Subaşı'nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, pilates eğitmenidir.

Şeyma Subaşı'ya çok benzetilen Kübra Açıl'ın bir de Duru adında bir kızı vardır.

İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır.

Hayata pozitif bakan Kübra Açıl, pilatese başlamak isteyenlere de sosyal medyada ilham veriyor.

Kübra Açıl

Kübra Açıl, bir süre sosyal medya fenomeni kardeşi Şeyma Subaşı ile birlikte aynı voleybol takımında oynadı. Hatta Şeyma Subaşı, ablasının pasörlüğünü yaptı. Abla-kardeş daha sonra voleybolu bıraktı.

Kübra Açıl, spor muhabirliğine geçiş yaptıktan sonra kameranın hem önünde hem arkasında çalıştı; Yetenek Sizsiniz ve Survivor'da görev aldı. Futbolcu eşi Merthan Açıl ile evliliğinden Duru adında bir kızı olan Kübra Açıl, hamilelik sürecinde 95 kiloya kadar çıktı. Pilatese başladıktan sonra formuna ulaşan Kübra Açıl, birlikte çalıştığı eğitmen "Senden çok iyi eğitmen olur, eski sporcusun ve işe hakimsin" deyince, hayatını değiştiren pilatesi meslek edinmeye sıcak baktı. Şimdi beş kadın öğretmenle birlikte eğitmenlik yapıyor.

Kübra Açıl kaç yaşında olduğu bilinmiyor ancak Şeyma Subaşı'nın 30 yaşında olduğu düşünüldüğünde Kübra Açıl'ın 30 üzeri yaşta olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kübra Açıl Samsunludur.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979 yılında Çanakkale'de doğdu. Hatipoğlu Milli Türk sutopu oyuncusu ve sunucudur.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler yarışmasına katılmıştır. 2011 yılında kendisi gibi Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur. 2018 yılında yeniden Survivor yarışmasına katılmıştır. Kazandığı ödül ile Türkiye'ye gelişinde eşi Gizem'in hamile olduğunu kameralar karşısında öğrenmiştir. 2019 yılında doğan kızlarına Lila adını vermişlerdir.

Hakan Hatipoğlu

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 1990 yılında dünyaya gelen Damla Can, İzmirlidir. 171 cm boyundadır.

Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can 56 kilodur. Özel bir spor salonunda antrenör olarakçalışmaktadır.

Damla Can

Doğum tarihi: 1990

Kaç yaşında: 30 yaşında

Nereli : İzmir

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