Survivor kim elendi? Çağrı elendi mi? Survivor kim diskalifiye oldu?

Survivor konseyinde Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Sakatlık sebebiyle bir kişinin yarışma dışı kaldığını açıklayan Ilıcalı üzücü haberi verdi. Peki, Survivor kim diskalifiye oldu? Survivor kim elendi?