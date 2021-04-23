Survivor kim elendi? Çağrı elendi mi? Survivor kim diskalifiye oldu?
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Survivor kim elendi? Çağrı elendi mi? Survivor kim diskalifiye oldu?

Survivor kim elendi? Çağrı elendi mi? Survivor kim diskalifiye oldu?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Survivor konseyinde Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Sakatlık sebebiyle bir kişinin yarışma dışı kaldığını açıklayan Ilıcalı üzücü haberi verdi. Peki, Survivor kim diskalifiye oldu? Survivor kim elendi?

Survivor'da izleyicileri şoke eden gelişme yaşandı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı sakatlık nedeniyle bir ismin elendiği açıkladı. Peki, kim elendi? Çağrı elendi mi? Survivor kim elendi? Survivor kim diskalifiye oldu?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Survivor Ödül Oyunu henüz sona ermedi Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Skor:

Ünlüler: 10

Gönüllüler:7

Oyun sona erdi.

ÖDÜL NEYDİ?

Lüks yemek konsepti ile lezzetli bir yemek yiyecek. Menü, meyve salatası, meyve tabağı, kremalı mantarlı et sote, makarna, dondurmalı pasta özel lezzetlerden oluşan yemekten oluşuyor. Kazanan takım ayrıca, EXXEN'de İbrahim Büyükak'ın İlginç Bzı Olaylar dizisini izleyecek.

SURVİVOR'DA BUGÜN NE OLDU?

22 Nisan Perşembe akşamı Survivor'da Anlat Bakalım oyunu oynandı. oyunu 4-3'lük skorla Gönüllüler kazandı. Ödül ise peynirli milföydü.

KONSEY TOPLANDI

Acun Ilıcalı konseyde elenen yarışmacı açıkladı.

Elenen isim: Çağrı

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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