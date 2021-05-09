Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Cumartesi Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
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Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Cumartesi Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Cumartesi Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
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Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt arıyor. 8 Mayıs Cumartesi günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 8 Mayıs Cumartesi günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

8 Mayıs Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı soruları yanıt arıyor.

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM MAVİ TAKIM BELLİ OLDU

Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı. Buna göre Survivor mavi takımda; Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı. Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.

Survivor kim yazıldı? 8 Mayıs Cumartesi Survivor kim aday oldu bugün?

8 MAYIS SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Atış oyununun oynandığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında mavi takım veya kırmızı takımdan biri yazıldı. Bu isim ise Batuhan oldu.

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Survivor Anneler Günü ödülünü kim kazandı 2021? Market ödülünü kim kazandı?
Survivor Anneler Günü ödülünü kim kazandı 2021? Market ödülünü kim kazandı?
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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