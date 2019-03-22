Survivor Ecem Karaağaç'ın "Beni İstismar Etti" Dediği Kişi İlk Kez Konuştu

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, ''Sana enerji yüklemesi yapacağım'' diyerek kendisini cinsel birlikteliğe zorlayan kişi hakkında savcılıkta suç duyurusunda bulunmuştu. Karaağaç. 2. Sayfa programına açıklamalar yaptı. Karaağaç'ın iddialarına o kişiden yanıt geldi

Survivor'a katılmadan önce bir takipçisinin "Sana enerji yüklemesi yapalım, kesin birinci olursun" teklifi ile başlıyor. Bu teklifi gerçek sanıp kabul eden Ecem Karaağaç o kişiyle buluşuyor ve defalarca cinsel birliktelik yaşıyor.

"ECEM'İN EVİNDE KALIYORDUM, SARMAŞ DOLAŞ FOTOĞRAFLARIMIZ VAR"

Ecem Karaağaç'a enerji yüklediği iddia edilen kişi de bugün '2. Sayfa' programına konuştu: "Gelemem müsait değilim diyordum. Ecem uçak biletimi alıp çağırıyordu. Evine gidiyordum. Bazen 3-4 hafta kalıyordum. Levent'te iki AVM'de birlikte görüntülerimiz var. Sarmaş dolaş fotoğraflarımız var.

"ASIL ŞİKAYETÇİ OLAN BENİM"

Enerji yüklemedim. Haberleri ben yaptırmadım. Eğer bu istismarsa bunlar mümkün mü? İsterseniz siz buna sevgili deyin, isterseniz demeyin. Asıl şikayetçi olan benim.

"SURVIVOR'DAN SONRA BEKLEDİĞİ ŞÖHRETE ULAŞAMADI"

Enerji vereceğim lafını asla asla asla kullanmadım. Mesleğim bu değil. Benim mesleğim eğitmenlik. Kendisini tehdit etmedim. Survivor'dan dönünce beklediği şöhrete ulaşamayınca bunlar oldu. Bunu ispat etsin Taksim Meydanı'nda... Bana iftira atıldı. Ben de dava açtım, benim de ailem var. Büyük bunalımdayım."

"KARŞI TARAFIN ANLATIKLARI KÜLLİYEN YALAN"

Karşı tarafın açıklamalarından sonra programa telefonla bağlanan Ecem Karaağaç ise kendisini şöyle savundu: "Yayında kendisinin beyan ettiği her şey külliyen yalan. Beni dini inançlarımla suistimal etti. Fotoğrafların nasıl ve ne şekilde çekildiği yargı sürecinde yakında ortaya çıkacak. Kendine bir pay çıkmaya çalışmasın. Eğer bunlar doğru değilse neden bana kaç kere para teklif etti. Bana yazdığı hesapları da kapattı. Özellikle her şey ortaya çıktığında herkesin ağzı açık kalacak. Ben bu olayı magazin malzemesi etmedim kendisini etti. Hukuk sürecinden dolayı anlatamıyorum. Karşı taraf benim üstüme gelerek kendini aklamaya çalışıyor yaptıklarının farkında. Bu konuştukları için benden herkes özür dileyecek. O kişiyle herhangi bir gönül ilişkimiz olmadı."