Survivor'da Yunan Takımından Afroditi, Türk Takımındaki Bir Yarışmacıdan Hoşlandığını İtiraf Etti

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yunan takımını favori yarışmacılarından Afroditi, adada verdiği röportajda isim vermeden Türk takımından birisinden hoşlandığını söyledi.

Survivor'da elenen isimler belli olurken geceye Afroditi Skafida'nın itirafı damga vurdu. Öte yandan eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da Türk takımından Atakan ile Yunan takımından Katerina Dalaka'nın yakınlaşması da dikkatlerden kaçmadı.

"ONA BELLİ ETMEDİM AMA EN YAKIŞIKLISI O"

Takımdan bazı arkadaşlarının da beğendiği, hoşlandığı isimlerin olduğunu da söyleyen Afroditi, oynanan karma oyunları çok sevdiklerini belirtti. Afroditi yaptığı açıklamada "Ona bir şey belli etmedim fakat takımın en yakışıklı yarışmacısı olduğunu düşünüyorum" dedi. Afroditi'nin bahsettiği kişinin Hikmet ya da Atakan olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

SURVİVOR AFRODİTİ KİMDİR?

Atina'da yaşamını sürdüren Afroditi Skafida, 36 yaşında. Daha önce iki kez Olimpiyat Oyunları'na katılan ve sırık atlamada birçok madalyası bulunan Afroditi Skafida, profesyonel olarak antrenörlük yapıyor. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlayan Afroditi Skafida, yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamayacağını düşünüyor.

Hikmet