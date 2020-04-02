Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
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Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde oynanan Anlat Bakalım isimli oyunda Yasin ve Evrim arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisine bir kelime anlatmak için "Benimle..." diyen Yasin'e "Evlenir misin" diyen Evrim, herkesi kahkahaya boğdu.

02.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:03

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. İki takım son bölümde Anlat Bakalım oyunu için karşı karşıya geldi. Son günlerde adada sergiledikleri tavırlardan dolayı haklarında aşk dedikoduları çıkan Yasin ve Evrim arasında yaşanan diyalog ise oyuna damga vurdu.

EVRİM'İN CEVABI HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Gönüllüler takımının dikkat çeken iki yarışmacısı Evrim ve Yasin ise oyunda birbirleriyle eşleşip kelimeleri tahmin etmeye çalıştı. Bu sırada Yasin'in 'empati' kelimesini anlatmak için 'Benimle...' deyip girdiği cümleye Evrim'in 'Evlenir misin' diye verdiği cevap ise herkesi güldürdü.

Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?

HAKLARINDA AŞK DEDİKODUSU ÇIKTI

Survivor'da aynı takımda mücadele eden Yasin ve Evrim arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan diyaloglar çok konuşulmuştu. Yasin'e iltifatlar eden Evrim'in "Çok iyi olmuşsun, bir daha kilo alma tamam mı? Böyle çok tatlı ve yakışıklı olmuşsun" sözleri dikkat çekmişti. Evrim, "Yasin'in gözlerine en iyi ben bakarım" diyerek omzuna yaslaması sosyal medyada ikili arasında aşk dedikodularına yol açmıştı.

Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?

Haberin Videosu:

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
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