Survivor'da Türk ve Yunan Yarışmacı Arasından Aşk Bombası Patladı!

Bu yıl Türkiye ve Yunanistan takımlarının yarıştığı Survivor'dan aşk haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Yunan takımından Afrodit'i, Türk takımından birinden hoşlandığını itiraf etmişken, Atakan ve Dalaka arasında bir yakınlaşma olduğu görüldü.

BAŞARILI BİR PERFORMANS ÇİZDİ

Survivor'da en çok merak edilen ve konuşulan isimlerden biri Atakan Işıktutan Yarışma devam ederken yaşadığı sakatlıkla bir süre oyunlardan uzak kaldı. Ancak, sakatlığı ve yarışmalardan uzak kalışı elenmesine değil, belki de aşkı bulmasına sebep oldu. Katerina Dalaka 2018 Survivor Yunanistan'ın başarılı yarışmacısı. Bu yılki Survivor'a da geçen sene olduğu gibi daha sonradan dahil oldu ve kısa sürede başarılı bir performans çizdi.

SEMPATİ DUYDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Dalaka, Atakan'ı revirdeyken daha yakından tanıma imkanı bulduğunu söyledi. Uğur getirdiğine inandıkları bileklikleri birbirlerine verdiklerini ve Atakan'a karşı sempati duyduğunu itiraf etti. Sabriye de Dalaka'yı Atakan'a isteyerek bu küçük kıvılcımı alevlendirdi diyebiliriz. Kazandıkları yarışta birbirlerine bakıp bilekliklerini öpmeleri de bu söylentileri artırdı.