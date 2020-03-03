Survivor'da Tayfun ve Nisa arasında dikkat çeken yakınlaşma

03.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:02

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarışmaya başladı. Gönüllüler takımında yarışan Tayfu ile Nisa'nın yakınlaşmaları ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

EMRAH VE NİSA AŞK MI YAŞIYOR?

Babası Emrah'la yaşadığı sorunları anlatarak yarışmaya damga vuran Tayfun, performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Tayfun ile Nisa arasında yakınlaşma kafaları karıştırdı. Tayfun'un oyun kazanan Nisa'nın yanına koşarak sürekli sarılması ve yüzündeki gülümsemesi akıllara yeni bir aşkın başladığını getirdi.

"BABAMI İLK KEZ 7 YAŞINDA TELEVİZYONDA GÖRDÜM"

29 yaşındaki Tayfun Erdoğan, babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğunu şu sözlerle anlatmıştı: "Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfta giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim." Erdoğan'ın Survivor'da anlattıkları herkese duygusal anlar yaşatmıştı.

Haber Videosu