Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı
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Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı

Birleşme partisine bir hafta kala yemek ödülü için bir araya gelen Ünlüler ve Gönüller takımı kıyasıya mücadele etti. Gerilimin yüksek olduğu Ünlüler takımında olan Ersin, oyun esnasında Sercan ve Mert ile tartıştı.

07.04.2020 07:43 | Son Güncelleme: 07.04.2020 07:59
Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam 38. bölümüyle ekrana geldi. Ödül oyununda şiş kebap kazanmak için yarışan iki takımda her şeylerini ortaya koyarak mücadele etti. Ödülü kazanmak için kum sahada hentbol oynayan yarışmacılar arasında zaman zaman tartışmalarda meydana geldi.

"NE YAPAYIM TAKLA MI ATAYIM?"

Şiş kebap ödülünü kazanmak için iki takımın yarışmacıları ikişer kişi olarak yarıştı. Oyun esnasında sinirleri iyice gerilen Sercan ve Ersin arasında gerilim yaşandı. Ünlülerden Sercan'ın saha kenarından kendini eleştirmesi üzerine Ersin "Ne yapayım takla mı atayım?" diye sert bir şekilde cevap verdi.

Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerilim yaşandı

MERT VE ERSİN ARASINDA GERİLİM

Survivor'da ödül oyunu sırasında Mert, saha dışında yorum yapan takım arkadaşı Ersin'i "Mert hadi falan yapıyorsun. Yapma!" diyerek uyardı. Ersin ise buna karşılık Mert'e "Niye sürekli geriliyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerilim yaşandı

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Yemek ödülünü kazanmak için kum sahada mücadele eden takımlardan kazanan Gönüllüler oldu. Sahaya Berkan, Ezgi, Elif'ten eksik çıkan Ünlüler, Gönüllüler karşısında çok güç sarf ettiler fakat oyunu 3-0 kaybettiler. Neredeyse bir aydır ödül oyunu kazanamayan Gönüllüler takımı ise şiş kebabın tadını çıkardı.

Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerilim yaşandı
Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı

Haberin Videosu:

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı
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