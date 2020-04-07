Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı Birleşme partisine bir hafta kala yemek ödülü için bir araya gelen Ünlüler ve Gönüller takımı kıyasıya mücadele etti. Gerilimin yüksek olduğu Ünlüler takımında olan Ersin, oyun esnasında Sercan ve Mert ile tartıştı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam 38. bölümüyle ekrana geldi. Ödül oyununda şiş kebap kazanmak için yarışan iki takımda her şeylerini ortaya koyarak mücadele etti. Ödülü kazanmak için kum sahada hentbol oynayan yarışmacılar arasında zaman zaman tartışmalarda meydana geldi.

"NE YAPAYIM TAKLA MI ATAYIM?"

Şiş kebap ödülünü kazanmak için iki takımın yarışmacıları ikişer kişi olarak yarıştı. Oyun esnasında sinirleri iyice gerilen Sercan ve Ersin arasında gerilim yaşandı. Ünlülerden Sercan'ın saha kenarından kendini eleştirmesi üzerine Ersin "Ne yapayım takla mı atayım?" diye sert bir şekilde cevap verdi.

MERT VE ERSİN ARASINDA GERİLİM

Survivor'da ödül oyunu sırasında Mert, saha dışında yorum yapan takım arkadaşı Ersin'i "Mert hadi falan yapıyorsun. Yapma!" diyerek uyardı. Ersin ise buna karşılık Mert'e "Niye sürekli geriliyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Yemek ödülünü kazanmak için kum sahada mücadele eden takımlardan kazanan Gönüllüler oldu. Sahaya Berkan, Ezgi, Elif'ten eksik çıkan Ünlüler, Gönüllüler karşısında çok güç sarf ettiler fakat oyunu 3-0 kaybettiler. Neredeyse bir aydır ödül oyunu kazanamayan Gönüllüler takımı ise şiş kebabın tadını çıkardı.