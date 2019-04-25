Survivor'da Kavga Eden Yusuf ve Hikmet'in Cezası Belli Oldu

Survivor'un yayınlanan son bölümlerinde ödül oyunu sırasında Hikmet ile Yusuf arasında gerginlik olması sonrası her iki yarışmacının da alacağı ceza merak konusuydu. Programın sunucularından Murat Ceylan iki yarışmacının aldığı cezayı duyurdu.

CEZALARI BELLİ OLDU

Survivor'da merakla beklenen soru cevabını buldu. Geçtiğimiz günlerde oyun sırasında büyük bir tartışmaya giren Hikmet ve Yusuf'un alacakları cezalar belli oldu.

ÜÇER OYUN OYNAMAYACAKLAR

Yarışmanın sunucularından Murat Ceylan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Hikmet ve Yusuf arasındaki gerginlik sonrası alınan kararı açıklıyorum. Hikmet ve Yusuf 3'er oyunda oynamayacaklar ve 3'er ödülden yararlanamayacaklar. Eğer bir kez daha bu ikili tansiyonu yükseltirlerse haklarında hiç istenilmeyen bir karar verilecek."