Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
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Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi

Survivor'da oyun alanında fiziksel müdahalenin bulunduğu şekilde kavga eden Yasin ve Barış'ın aldığı ceza netleşti. Dün akşam ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, 2 yarışmacının bundan sonra takımının kazanacağı 3 ödülde yer almayacağı söyledi.

22.04.2020 07:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 07:52
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de aynı takımda olan Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı, önceki gün oyun esnasında kavga etti. Fiziksel müdahalenin olduğu kavgada iki isim diskalifiye edilmezken yerine ceza sistemi uygulandı.

ACUN KAVGAYI ZOR AYIRDI

Gönüllüler yarışmasındaki ödül oyunu sırasında, aynı takımda olan Barış ve Yasin arasında kavga yaşanmıştı. Birbirlerine küfür eden ve fiziki müdahalelerde bulunan Yasin ve Barış'ı takım arkadaşları ve Acun Ilıcalı güçlükle ayırabilmişti.

Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi

"TAKIMINIZ KAZANDIĞI 3 OYUNDA YER ALMAYACAKSINIZ"

Survivor yeni bölümdeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, kavga görüntülerini tekrar incelediklerini belirterek aldıkları kararı şu sözlerle açıkladı: "Survivor'da daha önce kavga edip 'Sana akşama şunu yapacağım' diye tehditlerini sürdüren yarışmacıları eledik. Ancak siz de kendinizi kaybettiğiniz için yaptırım görmek zorundasınız. İkiniz için de bir karar aldık. Yasin ve Barış bundan sonra takımınızın kazandığı 3 ödülde yer almayacaksınız."

Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
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