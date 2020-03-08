Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı Survivor'da büyük çekişmeye sahne olan dokunulmazlık mücadelesinde Evrim'in Sercan'a söylediği sözler tartışma yarattı. Evrim'in, "Bugün de hantalların günüymüş mesela, yarın da hem kel hem fodulların günü olur" sözleri ortamı gerdi.

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi yaşanırken, yarışmaya Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" sözleri damga vurdu.

KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Ünlüler ve Gönüller arasında geçen nefes kesen oyun sonrasında haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Gönüllülerin kazandığı oyun bitiminde Evrim'in tartışmalı sözlerine Sercan'ın cevap vermesi ile ortam bir anda hararetlendi. Gönüllüler takımı, araya girerek Evrim'i sakinleştirmeye ve Sercan'dan uzaklaştırmaya çalıştı.

"KELLİĞİMDEN UTANMIYORUM"

Sevinçle dokunulmazlığı kutlayan gönüllülerden Evrim arkadaşlarının yanına giderken Sercan'ın daha önce söylediği söze atıfta bulundu. Evrim, "Bugün de hantalların günüymüş mesela, yarın da hem kel hem fodulların günü olur" dedi.

ORTAM GERİLDİ

Evrim'in bu sözlerine sinirlenen Sercan ise "Ben kelliğimden utanmıyorum ama sen hantallığından utanıyorsun demek ki" dedi. Ardından daha da sinirlenen Evrim, "Ne utanacağım, ayıp senin sözlerin" dedi. İyice sinirlenen Sercan ise arkadaşlarının da uyarılarının ardından ortamdan bir süre uzaklaştı.