Survivor'da Araba Ödülünü Kim Kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar araba kazanmak için Siyah mı Beyaz mı? oyununu oynadı.

Otomobil ödülü için Survivor yarışmacıları 2 gruba ayrılarak karma bir takımla oyun oynadılar. Oyunu Dimitra'nın takımı kazanarak Siyah mı Beyaz mı? oyununa kalma şansı elde etti.

ARABAYI KİM KAZANDI?

Oyunda en fazla doğru tahmini yapan yarışmacı arabayı kazandı. Türk yarışmacılardan siyah beyaz tahminini tutturan olmadı. Finalde ise Yunan yarışmacılar Tony ve Panagiotis mücadele etti. 'Siyah mı beyaz mı?' oyununu kazanan Tony Stavratis otomobilin sahibi oldu ve büyük sevinç yaşadı.

SANDVİÇ VE KEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde ilk olarak ödülün sandviç ve kek olduğu ödül oyunu oynandı. Büyük heyecana sahne olan ve Türkiye'nin bir ara skoru 9-7'ye getirdiği oyunu Yunanistan takımı 10-9 kazanarak ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'a veda edecek olan isim 19 Mart Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümde belli olacak. Survivor Türkiye Yunanistan'da bu hafta eleme adayları Atakan, Hakan ve Bora oldu. Peki, Atakan, Hakan ve Bora arasından kim elenecek?