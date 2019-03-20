Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımı, kadın ve erkek yarışmacıların eşit olması adına erkeklerden eleme adayı olarak üzere 3 isim belirlemişti. Atakan, Hakan ve Bora arasından bir kişi adaya veda etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Suvivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da bir eleme haftası daha yaşandı ve Survivor adasından bir kişi daha gitti.
Survivor'da Türk takımın ortak olarak yazdığı isim Atakan olmuştu, bireysel dokunulmazlığı alan Yusuf, Bora'yı seçmiş, Büşra ise Hakan'ın adını vermişti.
ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
Üç başarılı yarışmacı da potada olmaktan şaşkınlık duymuştu. Ancak SMS oylaması sonucu bir kişi hayallerine veda etti. Survivor'da kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Survivor'da elenen isim Hakan oldu.
"BÜŞRA'YI VİCDANIYLA BIRAKIYORUM"
Elendiğini öğrenen Hakan Kanık, "Kanıtlamam gereken çok şey var demiştim. Ama gerçekten çok erken bir veda oldu. Burada birçok şey öğrendim. Büşra'ya iki çift lafım var; Benim gitmeyeceğimi söyleyerek adımı verdiğini söylemişti. Ben gittim. Büşra'yı vicdanıyla baş başa bırakıyorum." diyerek arkadaşlarıyla vedalaştı.
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Iki kisinin bildigi sir degildirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fakirler icin yasasin cehennemCevap Yaz Yayından Kaldır
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En iyiler gitsin işe yaramazlar kalsın Sabriye Atakan Okay işe yaramazlar üçlüsü şaka gibi üzüldüm artık izlememCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zamanlama manidarCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben acun sabriye gitmesin diye yalnızca erkeklerden eleme çıkarttı şu aptal kadını daha ne kadar görecegizCevap Yaz Yayından Kaldır