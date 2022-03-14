Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu
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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Elemeye kalan Evrim, Barış, Sercan ve Mert arasında Survivor hayallerine veda eden isim Sercan oldu. Veda konuşması yapan Sercan, "Survivor duygusallığı affetmiyor" dedi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star, dün akşam 47. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Evrim, Barış, Mert ve Sercan arasında bir eleme heyecanı yaşandı.
Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Oylamada adı en fazla yazılan Sercan eleme adayı oldu. Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise Mert oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise üçüncü aday Evrim oldu. Ünlülerde performans birincisi olan Sema dördüncü aday olarak Barış'ı seçti.
Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu SMS oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Sercan, Evrim, Barış ve Mert arasından en az oyu alan yarışmacı Sercan Yıldırım oldu.
Elendiğini öğrendikten sonra veda konuşması yapan Sercan, "Oyunlarda atışlarda odaklanma sorunu yaşadım, kendime kızgınım. Burada biraz duygusal kaldım ve Survivor duygusallığı affetmiyor" ifadelerini kullandı.
Sercan elenmesine üzülen Acun Ilıcalı ise "Benim sona kalmasını beklediğim adaylardan biriydin" şeklinde konuştu.