Survivor 2022 performans sıralaması: Survivor performans tablosunda sürpriz isim! Survivor performans tablosu! Survivor performans birincileri kim?
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Survivor 2022 performans sıralaması Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Oyunlardaki performanslarına göre her bölüm sonrası oyuncuların performans verileri değiştiği gibi sıralamaları da değişmekte. Peki, Survivor 2022 performans sıralaması: Survivor performans tablosunda sürpriz isim! Survivor performans tablosu! Survivor haftanın performans birincisi kim? Haftanın performans birincileri ve Survivor performans listesi haberimizde...
Survivor performans tablosu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Oyunlardaki performanslarına göre her bölüm sonrası oyuncuların performans verileri değiştiği gibi sıralamaları da değişmekte. Peki, Survivor 2022 performans sıralaması: Survivor performans tablosunda sürpriz isim! Survivor performans tablosu! Survivor haftanın performans birincisi kim? Haftanın performans birincileri ve Survivor performans listesi haberimizde...
Ünlüler Takımı
- Batuhan Karacakaya - 29
- Nagihan Karadere - 28
- Parviz Abdullayev - 26
- Merve Aydın - 24
- Elif Gören - 21
- Birsen Bekgöz - 20
- Adem Kılıçcı - 18
- Barış Murat Yağcı - 17
- Sema Aydemir - 15
- Çağan Atakan Arslan - 12
- Sercan Yıldırım - 12
- Mert Öcal - 6
- Furkan Kızılay - 5
- Aycan Yanaç - 3
Gönüllüler Takımı
- Seda Ocak - 40
- Sude Burcu - 30
- Nisa Bölükbaşı - 28
- Berkan Karabulut - 23
- Yağmur Banda - 23
- Ardahan Uzkanbaş - 21
- Ogeday Girişken - 20
- Anıl Berk Baki - 16
- Yasin Obuz - 10
- Hikmet Tuğsuz - 8
- Yunus Emre Özden - 7
- Berna Keklikler - 3
- Gökhan Keser - 3
- Evrim Keklik - 0
Survivor 2022 All Star şuana kadar elenen isimler:
- Gizem
- Ayşıl
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Gizem Kerimoğlu
- Yağmur Banda
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