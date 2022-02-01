Survivor 2022 performans sıralaması: Survivor performans tablosunda sürpriz isim! Survivor performans tablosu! Survivor performans birincileri kim?

Survivor performans tablosu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Oyunlardaki performanslarına göre her bölüm sonrası oyuncuların performans verileri değiştiği gibi sıralamaları da değişmekte. Peki, Survivor 2022 performans sıralaması: Survivor performans tablosunda sürpriz isim! Survivor performans tablosu! Survivor haftanın performans birincisi kim? Haftanın performans birincileri ve Survivor performans listesi haberimizde...

SURVİVOR 2022 PERFORMANS SIRALAMASI

Ünlüler Takımı

Batuhan Karacakaya - 29 Nagihan Karadere - 28 Parviz Abdullayev - 26 Merve Aydın - 24 Elif Gören - 21 Birsen Bekgöz - 20 Adem Kılıçcı - 18 Barış Murat Yağcı - 17 Sema Aydemir - 15 Çağan Atakan Arslan - 12 Sercan Yıldırım - 12 Mert Öcal - 6 Furkan Kızılay - 5 Aycan Yanaç - 3

Gönüllüler Takımı

Seda Ocak - 40 Sude Burcu - 30 Nisa Bölükbaşı - 28 Berkan Karabulut - 23 Yağmur Banda - 23 Ardahan Uzkanbaş - 21 Ogeday Girişken - 20 Anıl Berk Baki - 16 Yasin Obuz - 10 Hikmet Tuğsuz - 8 Yunus Emre Özden - 7 Berna Keklikler - 3 Gökhan Keser - 3 Evrim Keklik - 0

SURVİVOR ŞUANA KADAR KİMLER ELENDİ?

Survivor 2022 All Star şuana kadar elenen isimler:

Gizem

Ayşıl

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda

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